अमेठी में युवक की 6 लोगों धारदार हथियार से की हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही पुलिस

Amethi Crime News (राहुल): यूपी के अमेठी जिले में देर शाम शौच के लिए गए एक युवक पर गांव के ही 6 लोगों ने पुरानी रंजिश में धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को सीएचसी मुसाफिरखाना से जिला अस्पताल सुल्तानपुर रिफर किया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. देर रात एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने भी मृतक के घर जाकर परिजनों से घटना की जानकारी लेते हुए स्थानीय पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 6 नामजद आरोपियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी है.

मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र की घटना

दरअसल ये पूरा मामला मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के पिंडारा ठाकुर गांव की है. जहां का रहने वाला 23 वर्षीय रत्नेश मिश्रा पुत्र संतोष मित्र मिश्रा मंगलवार रात करीब 7 बजे घर के पास ही स्थित नहर की तरफ शौच के लिए गया था. आरोप है कि तभी पुरानी रंजिश में गांव के ही रहने वाले अंकित यादव,राहुल यादव,पंकज यादव।पुत्र शिव पूजन यादव, शिवपूजन यादव पुत्र रामेश्वर यादव,ललित यादव और अमित यादव ने धारदार हथियार और लाठी डंडों से हमला कर दिया.

आरोपी मौके से हुए फरार

घटना को अंजाम देकर सभी आरोपी असलहा लहराते हुए. मौके से फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल रत्नेश को परिजन. मुसाफिरखाना सीएचसी लेकर पहुंचे जहां से उसे जिला अस्पताल सुल्तानपुर रेफर कर दिया गया. जहां डॉक्टर ने उसे मृत्य घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही देर रात एसपी अपर्णा रजत कौशिक मौके पर पहुंची और परिजनों से मुलाकात कर हुए घटना की जानकारी लेते हुए मुसाफिरखाना पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी में जुटी पुलिस

पिता संतोष मिश्रा की तहरीर पर 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुसाफिरखाना थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है. पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फील्ड यूनिट से साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया है. 6 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए दो टीमों का गठन किया गया है.

बीजेपी विधायक का दिखा अनोखा अंदाज

वहीं, अमेठी में जगदीशपुर से बीजेपी विधायक सुरेश पासी ने अनोखे अंदाज में ई-रिक्शा चलाकर निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया. निरीक्षण के बाद मुख्य मार्ग से बनी इंटरलॉकिंग मार्ग का भी उद्घाटन किया. निरीक्षण के दौरान विधायक ने संबंधित अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों से निर्माण कार्यो के गुणवत्ता को लेकर बातचीत की. बता दें कि जगदीशपुर विधानसभा के गिरजा मोड़ से भोलगंज तक मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है.