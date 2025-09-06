Kanpur Crime News: वहशी बना बेटा, 40 रुपये के लिए मां की हत्या, बाल पकड़कर घर से बाहर खींचा, ईंट से कूचकर मार डाला

Praveen Pandey/Kanpur: कानपुर में 40 रुपए के लिए बेटे ने ईंट से कूच कर मां की हत्या कर दी. पैसे देने से मना करने पर बेटा मां से झगड़ने लगा और फिर मां के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर लाया. वह इतने पर ही नहीं रुका. उसने ईंट से मां के सिर पर ताबड़तोड़ वार किये, जिससे महिला की तड़प-तड़पकर मौत हो गई. घटना को देख एक लड़की ने युवक को रोकने के लिए दौड़ी लेकिन गांव वालों ने इस रोज की घटना बताकर उसे रोक दिया.

युवक जब हत्या कर मौके से भागने लगा तो लड़की ने शोर मचाया. शोर सुनकर गांव वालों ने लड़के को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की. इसके बाद पुलिस को सौंप दिया.

क्या है पूरा मामला

पूरा मामला सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के कसिगवां का है. आरोपी राजाराम शराब पीकर घर पहुंचा और अपनी मां से पैसे मांगने लगा. लेकिन मां राजेश्वरी ने पैसे देने मना कर दिया. इस पर वह गाली-गलौज करने लगा. राजेश्वरी ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और अंदर से कुंडी लगा ली. इस पर राजाराम दरवाजे पर ईंट-पत्थर मारने लगा. राजाराम ने ईंट मार-मारकर दरवाजे की कुंदी तोड़ दी. इसके बाद वह अपनी मां के बाल पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे से बाहर ले आया और ईंट से उसका सिर कूचकर हत्या कर दी.

प्रत्यक्षदर्शी पड़ोस की लड़की ने बताया

शोर सुनकर पड़ोस में रहने वाली प्रिया अपने घर की छत पर पहुंची. उसने बताय, "मैंने देखा कि राजाराम घर का दरवाजा ईंट से तोड़ रहा है. उसने ईंट से मार-मारकर दरवाजा तोड़ दिया. फिर बाल पकड़कर अपनी मां का घसीटते हुए बाहर लाया.राजेश्वरी चिल्ला रही थीं कि कोई बचाओ, यह मुझे मार डालेगा. मैं दौड़कर गांव के लोगों के पास गई और बताया कि राजाराम अपनी मां राजेश्वरी को मार रहा है."

प्रिया ने बताया, "गांववालों ने साथ जाने से मना किया. कहा कि यह तो रोज का झगड़ा है. मैं दौड़कर फिर वापस आई. देखा, राजाराम अपनी मां के सिर पर ईंट से वार कर रहा था. कुछ देर बाद उनकी चीखने की आवाज शांत हो गई. हत्या करने के बाद वह कमरे के अंदर गया. फिर कुछ देर बाद वह घर से बाहर निकलकर भागने लगा. मेरे शोर मचाने पर गांव वालों आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया.

पश्चिम पारा क्षेत्र पुलिस ने आरोपी युवक राजाराम को गिरफ्तार कर लिया है, और मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

