अपने ही खून ने किया पिता का सिर तन से जुदा, शव के टुकड़े कर ड्रम में भरा; लखनऊ शराब कारोबारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा

Lucknow Crime News: लखनऊ में शराब कारोबारी का धड़ उसी के घर में एक ड्र्म में मिलने के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है. हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि कारोबारी का 20 साल का बेटा ही बताया जा रहा है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 23, 2026, 09:46 PM IST
Lucknow : लखनऊ के लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली हत्या का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. सेक्टर-एल स्थित एक मकान से दुर्गंध आने पर पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घर के अंदर से एक व्यक्ति का टुकड़ों में कटा शव बरामद किया. मृतक की पहचान मानवेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो पैथोलॉजी संचालक होने के साथ-साथ शराब कारोबार से भी जुड़े बताए जा रहे हैं.

20 फरवरी से लापता था कारोबारी
पुलिस के अनुसार मानवेंद्र सिंह अपने बेटे अक्षत प्रताप सिंह उर्फ राजा और बेटी के साथ रहते थे. उनकी पत्नी का करीब नौ वर्ष पहले निधन हो चुका था. 20 फरवरी से मानवेंद्र के लापता होने की बात सामने आई थी. बेटे अक्षत ने 23 फरवरी को थाने में पिता के गुम होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही थी.

घर में मिले शव के टुकड़े
सोमवार शाम पड़ोसियों को घर से तेज बदबू आने लगी. शक होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मकान की तलाशी ली तो हैरान कर देने वाला दृश्य सामने आया. घर के अलग-अलग हिस्सों से शव के टुकड़े बरामद हुए—एक हिस्सा पहली मंजिल पर और दूसरा दूसरी मंजिल पर रखा मिला. बताया जा रहा है कि शव को काटकर छिपाने की कोशिश की गई थी. शव के कई टुकड़े एक ड्रम में भी मिले. 

पुलिस जांच में हुआ बड़ा खुलासा
जांच के दौरान पुलिस ने मृतक के बेटे अक्षत को हिरासत में लेकर पूछताछ की. शुरुआती पूछताछ में बेटे के शामिल होने की आशंका मजबूत हुई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार घर से एसिड भी बरामद हुआ है, जिससे अंदेशा है कि सबूत मिटाने की तैयारी की जा रही थी. हालांकि हत्या की असली वजह अब तक साफ नहीं हो सकी है. 

फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के बाद ही घटना के पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो सकेगा. 

घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और चर्चा का माहौल है. स्थानीय लोग स्तब्ध हैं कि परिवार के भीतर ही इतना भयावह अपराध कैसे हो गया. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले की गहराई से जांच कर जल्द सच्चाई सामने लाई जाएगी.

