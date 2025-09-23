सोनभद्र में 25-25 हजार के दो बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली
सोनभद्र में 25-25 हजार के दो बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली

Sonbhadra News: यूपी के सोनभद्र जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जबकि तीन बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.

Last Updated: Sep 23, 2025, 12:27 PM IST
Sonbhadra News
Sonbhadra News

Sonbhadra Encounter: सोनभद्र जनपद के रॉबर्ट्सगंज पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस मुठभेड़ में दो इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए हैं. दोनों बदमाश 25–25 हज़ार के इनामी थे. मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश पैरों में गोली लगने से घायल हो गए. पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं जबकि तीन बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए.

जवाबी फायरिंग में बदमाशों को लगी गोली
चोरी की वारदात में शामिल इनामी बदमाश चुर्क रेलवे स्टेशन के पास किसी नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में जुटे थे. तभी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की. पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों को गोली लगी और वो घायल हो गए. पुलिस ने दोनों को धर दबोचा.

एमपी के रहने वाले हैं दोनों बदमाश
गिरफ्तार किए गए बदमाशों की पहचान वीर सिंह और आज़ाद सिंह के रूप में हुई है. दोनों मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं और लंबे समय से चोरी व आपराधिक वारदातों में सक्रिय थे. पुलिस ने इनके कब्जे से दो देशी तमंचे, दो जिंदा कारतूस और दो खोखा कारतूस बरामद किए हैं. घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है जहां उनका इलाज जारी है. वहीं तीन बदमाश मौके से भाग निकले. पुलिस ने फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

क्या बोले सीओ सिटी?
वहीं मामले को लेकर सीओ सिटी रणधीर मिश्रा ने बताया कि राबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि चुर्क रेलवे स्टेशन के पास पटरियों के समीप बदमाशों की एक गैंग बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है. इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक रॉबर्ट्सगंज द्वारा तीन टीमें गठित की गई. तीनों टीमों ने मौके पर आकर घेराबंदी शुरू की जिसमें पुलिस को देखते ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी.

तीन बदमाश हुए फरार
"इस दौरान पुलिस ने खुद को बचाते हुए जवाबी कार्रवाई की तो दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है. तीन बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए हैं. पूछताछ में बदमाशों में अपना नाम एक ने वीर सिंह बताया दूसरे ने आजाद बताया. बदमाशों ने यह भी बताया कि वह हाल के दिनों में हुई चोरी की घटना में शामिल हुए हैं. जिनके पास से चोरी की समान के साथ असलहा व कारतूस भी बरामद हुआ है. बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है."

Sonbhadra News

