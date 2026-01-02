Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3061405
Zee UP-UttarakhandUP Crime

हापुड़ में 'खूनी संघर्ष', किसान ने मुस्लिम युवक को उपले चोरी करते रंगे हाथ दबोचा, फिर हो हुआ उसे देख सब सहमे

Hapur News: हापुड़ में शुक्रवार को काठीखेड़ा और सलाई गांवों के दो समुदायों के बीच उपले चोरी को लेकर विवाद हो गया है. यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ. जिससे छह लोगों के घायल होने की खबर है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानिये क्या है ये पूरा मामला?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 02, 2026, 01:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hapur News
Hapur News

Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में उस वक्त बवाल हो गया, जब एक युवक को उपले चोरी करते हुए रंगे हाथ किसान ने दबोच लिया. फिर क्या था शुक्रवार को दो समुदायों के बीच जमकर पथराव शुरू हो गया. बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय का एक युवक हिन्दू ग्रामीण के उपले चोरी कर रहा था, जिस पर किसान ने उसे देख लिया और रंगे हाथों दबोच लिया. 

6 लोगों के घायल होने की खबर
मुस्लिम युवक को पकड़ने जाने के बाद उसके समर्थन में आए लोगों ने पथराव शुरू कर दिया. देखते ही देखते विवाद बढ़ता गया. जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को मिली, तो बिना देरी के थाना देहात पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस के पहुंचने से पहले ही पथराव कर रहे लोग मौके से फरार हो गये. इस पथराव में करीब छह लोग घायल बताए जा रहे हैं. सभी घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.

क्या है ये पूरा मामला?
यह घटना हापुड़ थाना देहात क्षेत्र के गांव काठीखेड़ा की है. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से किसान सुरेंद्र के उपले चोरी हो रहे थे. जिस पर किसान ने अपने उपलों की निगरानी बढ़ा दी. इसी का नतीजा है कि शुक्रवार को सुरेंद्र ने पड़ोस के ही गांव के रहने वाले मुस्लिम समुदाय के युवक कादिर को रंगे हाथों पकड़ लिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Meerut News: शादाब जकाती की फिर बढ़ी मुश्किलें, अब सहकर्मी के पति ने जड़ दिए संगीन आरोप, पुलिस तक पहुंची बात

अचानक पथराव से मचा हड़कंप
जब कादिर के परिजनों को इसकी सूचना मिली तो वह इकट्ठे होकर सुरेंद्र और उसके परिवार पर पथराव करना शुरू कर दिया. गांव में अचानक इस पथराव से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही सीओ सिटी वरूण मिश्रा और देहात थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से भाग खड़े हुए. 

दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
इस पथराव में घायल लोगों की पहचान शेर सिंह, अंकित, रनवीर, मीनाक्षी, प्रिंस, विजयपाल, कुनाल, धनवती के रूप में हुई है. पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. अब पुलिस पूरे विवाद की जांच में जुट गई. उधर, गांव में पूरी तरह से शांति पसरी हुई है. सीओ ने बताया कि विवाद में दोषी पाए गये लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: Varanasi News: दालमंडी में सायरन वाली चेतावनी, दुकानदारों ने अब तक नहीं खाली की दुकान, कभी भी चल सकता है 'पीला पंजा'

TAGS

Hapur Newshapur stone peltingCommunal clash HapurDung cake theft dispute

Trending news

Hapur News
हापुड़ में 'खूनी संघर्ष', युवक को उपले चोरी करते दबोचा, फिर जो हुआ देख सब हैरान
haridwar news
अभिनेत्री उर्मिला सनावर पर कसा शिकंजा, गिरफ्तारी वारंट की तैयारी, तलाश में एसटीएफ
Varanasi News
दालमंडी में सायरन वाली चेतावनी, दुकानदारों ने अब तक नहीं खाली की दुकान
Maharajganj News
साथ जीने की कसम…और साथ ही हुई अंतिम विदाई, मिनटों में बुझ गया पति-पत्नी का जीवन
Lucknow news
अंजना को सीएम योगी का न्यू ईयर गिफ्ट, 24 घंटे में मेजर की बेटी को मिला खोया हुआ घर
Ayodhya news
रामलला की मूर्ति को जाली से छिपकर देखता रहा बंदर, अरुण योगीराज ने शेयर किया वीडियो
Meerut News
शादाब जकाती की फिर बढ़ी मुश्किलें, अब सहकर्मी के पति ने जड़ दिए संगीन आरोप
Bahraich news
बहराइच में नौवें भेड़िए का एनकाउंटर, अब तक 12 लोगों की जा चुकी है जान
two trucks collide in etawah
इटावा में दो ट्रकों की जबरदस्त टक्कर, एक में भड़क उठी भयंकर आग, ड्राइवर जिंदा जला
Prayagraj Magh Mela 2026
प्रयागराज माघ मेले का 3 जनवरी को औपचारिक आगाज, उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम