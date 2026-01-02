हापुड़ में 'खूनी संघर्ष', किसान ने मुस्लिम युवक को उपले चोरी करते रंगे हाथ दबोचा, फिर हो हुआ उसे देख सब सहमे

Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में उस वक्त बवाल हो गया, जब एक युवक को उपले चोरी करते हुए रंगे हाथ किसान ने दबोच लिया. फिर क्या था शुक्रवार को दो समुदायों के बीच जमकर पथराव शुरू हो गया. बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय का एक युवक हिन्दू ग्रामीण के उपले चोरी कर रहा था, जिस पर किसान ने उसे देख लिया और रंगे हाथों दबोच लिया.

6 लोगों के घायल होने की खबर

मुस्लिम युवक को पकड़ने जाने के बाद उसके समर्थन में आए लोगों ने पथराव शुरू कर दिया. देखते ही देखते विवाद बढ़ता गया. जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस को मिली, तो बिना देरी के थाना देहात पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस के पहुंचने से पहले ही पथराव कर रहे लोग मौके से फरार हो गये. इस पथराव में करीब छह लोग घायल बताए जा रहे हैं. सभी घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.

क्या है ये पूरा मामला?

यह घटना हापुड़ थाना देहात क्षेत्र के गांव काठीखेड़ा की है. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से किसान सुरेंद्र के उपले चोरी हो रहे थे. जिस पर किसान ने अपने उपलों की निगरानी बढ़ा दी. इसी का नतीजा है कि शुक्रवार को सुरेंद्र ने पड़ोस के ही गांव के रहने वाले मुस्लिम समुदाय के युवक कादिर को रंगे हाथों पकड़ लिया.

अचानक पथराव से मचा हड़कंप

जब कादिर के परिजनों को इसकी सूचना मिली तो वह इकट्ठे होकर सुरेंद्र और उसके परिवार पर पथराव करना शुरू कर दिया. गांव में अचानक इस पथराव से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही सीओ सिटी वरूण मिश्रा और देहात थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से भाग खड़े हुए.

दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

इस पथराव में घायल लोगों की पहचान शेर सिंह, अंकित, रनवीर, मीनाक्षी, प्रिंस, विजयपाल, कुनाल, धनवती के रूप में हुई है. पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. अब पुलिस पूरे विवाद की जांच में जुट गई. उधर, गांव में पूरी तरह से शांति पसरी हुई है. सीओ ने बताया कि विवाद में दोषी पाए गये लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

