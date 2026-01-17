Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3077140
Zee UP-UttarakhandUP Crime

दारोगा–सिपाही को 10-10 साल की सज़ा, वकील से लूट-मारपीट और चोटी काटने पर कोर्ट का सख़्त फैसला

Farrukhabad news: फर्रुखाबाद में कोर्ट ने वकील को हवालात में बंद कर पीटने और चोटी काटने के मामले में दो पुलिसकर्मियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 17, 2026, 08:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Farrukhabad news
Farrukhabad news

अरुण सिंह/फर्रुखाबाद:  अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष दस्यु प्रभावित क्षेत्र) ने कर्नलगंज के तत्कालीन चौकी इंचार्ज अनिल भदौरिया व सिपाही सुरेंद्र सिंह को वकील से मारपीट कर लूट के मामले में दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 70-70 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. कुल 1 लाख 40 हजार रुपये के जुर्माने में से पीड़ित शैलेंद्र कुमार शर्मा, शैलेंद्र कुमार उर्फ बड़े व अमित तिवारी को 40-40 हजार रुपये दिए जाएंगे.  जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

जानें कब की है घटना
घटना 8 वर्ष पूर्व (10 जनवरी 2018) की है.  कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला नेकपुर कला निवासी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार शर्मा ने कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी. उन्होंने बताया कि दयानंद कटियार, अभिनव कटियार व आशा कटियार द्वारा उन पर मारपीट व फायरिंग की गई.  सूचना देने कर्नलगंज चौकी जा रहे थे, तभी चौकी इंचार्ज अनिल भदौरिया ने फोन कर कोतवाली बुलाया था. वहां पहुंचते ही दरोगा ने गाली-गलौज शुरू कर दी. मना करने पर अनिल भदौरिया, सिपाही नवनीत व सुरेंद्र ने लाठी-डंडों व पट्टे से हमला किया. दारोगा अनिल भदौरिया आगरा के थाना चित्राहट के नवीनपुर के रहने वाले हैं और सिपाही सुरेंद्र सिंह झांसी के थाना सकटाट के सिलगुआ निवासी हैं. 

दरोगा ने काटी थी चोटी
धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए दरोगा ने उनकी चोटी काट दी. इतना ही नहीं जेब से 2200 रुपये, एटीएम कार्ड व सोने की अंगूठी लूट ली. रात भर हवालात में बंद रखा गया. यह तत्कालीन प्रभारी दीपक कुमार के इशारे पर हुआ. साक्ष्य व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अनिल भदौरिया, सुरेंद्र सिंह, नवनीत व दीपक को तलब किया था.  नवनीत व दीपक की पत्रावली अलग हो गई.  बचाव पक्ष की दलीलें व शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के बाद न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र/तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया.

Add Zee News as a Preferred Source

वाराणसी में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने आधी रात छापा मार पकड़े 4 ट्रैक्टर

UP Rain Alert: 24 घंटे में तड़ातड़ बरसेंगे मेघ... यूपी वाले रहें सावधान! इन जिलों में कोहरे का ऑरेंज-येलो अलर्ट
 

TAGS

Farrukhabad newsFathegarh newsjila courtFarrukhabad Policepolice brutality

Trending news

ghaziabad dog attack
Ghaziabad News: आवारों कुत्तों के झंड ने घेरा, फिर 4 साल के मासूम को दूर तक घसीटा
Farrukhabad news
दारोगा–सिपाही को 10-10 साल की सज़ा,वकील से लूट-मारपीट और चोटी काटने पर कोर्ट का सख्त
Amroha News
अमरोहा में ठंड से हालात खराब, शहर से हाईवे तक छाया कोहरा, 6 डिग्री पर पहुंचा पारा
Varanasi News
काशी में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने आधी रात पकड़े 4 ट्रैक्टर
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में IMD का बड़ा अलर्ट, इन इलाकों में होगी बारिश और बर्फबारी; बढ़ेगी ठंड
up breaking news
आज रेल यात्रियों को अमृत भारत का तोहफा,काशी में आधी रात कार्रवाई,पढ़ें यूपी की खबरें
Latest shahjahanpur News
रास्ते के विवाद में पति बना हैवान! बेटे के साथ मिलकर पत्नी की हत्या, दोनों फरार
Magh Mela 2026
कस्टम अधिकारी की नौकरी छोड़ी, 13 साल से केवल फलाहार; जानें कौन हैं साध्वी कृष्ण माता
Mathura News
बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए हुई पहली रजिस्ट्री, जानें प्रोजेक्ट का पूरा प्लान
Hardoi News
हरदोई में मजदूर की मौत ने खाकी और सिस्टम की बेरहम सच्चाई उघाड़ी