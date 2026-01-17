दारोगा–सिपाही को 10-10 साल की सज़ा, वकील से लूट-मारपीट और चोटी काटने पर कोर्ट का सख़्त फैसला

अरुण सिंह/फर्रुखाबाद: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष दस्यु प्रभावित क्षेत्र) ने कर्नलगंज के तत्कालीन चौकी इंचार्ज अनिल भदौरिया व सिपाही सुरेंद्र सिंह को वकील से मारपीट कर लूट के मामले में दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 70-70 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. कुल 1 लाख 40 हजार रुपये के जुर्माने में से पीड़ित शैलेंद्र कुमार शर्मा, शैलेंद्र कुमार उर्फ बड़े व अमित तिवारी को 40-40 हजार रुपये दिए जाएंगे. जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

जानें कब की है घटना

घटना 8 वर्ष पूर्व (10 जनवरी 2018) की है. कोतवाली फतेहगढ़ के मोहल्ला नेकपुर कला निवासी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार शर्मा ने कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी. उन्होंने बताया कि दयानंद कटियार, अभिनव कटियार व आशा कटियार द्वारा उन पर मारपीट व फायरिंग की गई. सूचना देने कर्नलगंज चौकी जा रहे थे, तभी चौकी इंचार्ज अनिल भदौरिया ने फोन कर कोतवाली बुलाया था. वहां पहुंचते ही दरोगा ने गाली-गलौज शुरू कर दी. मना करने पर अनिल भदौरिया, सिपाही नवनीत व सुरेंद्र ने लाठी-डंडों व पट्टे से हमला किया. दारोगा अनिल भदौरिया आगरा के थाना चित्राहट के नवीनपुर के रहने वाले हैं और सिपाही सुरेंद्र सिंह झांसी के थाना सकटाट के सिलगुआ निवासी हैं.

दरोगा ने काटी थी चोटी

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए दरोगा ने उनकी चोटी काट दी. इतना ही नहीं जेब से 2200 रुपये, एटीएम कार्ड व सोने की अंगूठी लूट ली. रात भर हवालात में बंद रखा गया. यह तत्कालीन प्रभारी दीपक कुमार के इशारे पर हुआ. साक्ष्य व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अनिल भदौरिया, सुरेंद्र सिंह, नवनीत व दीपक को तलब किया था. नवनीत व दीपक की पत्रावली अलग हो गई. बचाव पक्ष की दलीलें व शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के बाद न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र/तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया.

