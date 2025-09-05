सुल्तानपुर की बेवफा बीवी! प्रेमी से अवैध संबंध के लिए उजाड़ा खुद का 'सुहाग'

Sultanpur Crime News: सुल्तानपुर में शख्स की मौत मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. युवक की हत्या के पीछे उसकी अपनी पत्नी शामिल थी, जिसने प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था.
Trending Photos
सुल्तानपुर/आशीष श्रीवास्तव: यूपी के सुल्तानपुर जिले के चांदा थाना क्षेत्र के किंदीपुर गांव में कल युवक की हत्या का खुलासा पुलिस में कर दिया है. हत्या मृतक की पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी.
पुलिस को मिली थी हत्या की सूचना
अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह चांदा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है. तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई और मुकदमा दर्ज किया गया. परिजनों की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमों का गठन किया था.
हत्या में प्रेमी-पत्नी शामिल
एसओजी टीम व सर्वीलांस के सहयोग से थाना पुलिस ने घटना का खुलासा किया है इस घटना में मृतक की पत्नी पूजा और उसका प्रेमी जयप्रकाश यादव शामिल है. इन लोगों ने पहले से ही पूर्व में प्लानिंग कर रखी थी कि इसको रास्ते से हटाना है. इसी प्लानिंग के तहत बुधवार रात में मृतक को जयप्रकाश अपने साथ में लेकर के गए और मृतक को शराब पिलाई.
शराब अत्यधिक पीने की वजह से मृतक महेश बहुत ज्यादा नशे में हो गया था. जिससे वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और घर पर वापस छोड़ने आया तो वह चल नहीं पा रहा था. इसी का फायदा उठाकर जयप्रकाश यादव ने मृतक महेश को एक पेड़ के नीचे लिटा दिया. उसके बाद में मृतक की पत्नी जो कि जयप्रकाश यादव की प्रेमिका थी. उसको फोन करके बुलाया.
आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल
इसके बाद जयप्रकाश ने चाकू से गला काटा और महेश पत्नी ने अपने पति के सीने पर ईट से वार किया. जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और ईंट को भी बरामद करने के साथ ही दो मोबाइल फोन भी बरामद किया है.
बलरामपुर में खौफनाक वारदात! भाई ने भाई पर किया जानलेवा हमला, पीड़ित बोला-जिसे बच्चों से बढ़कर दुलारा...