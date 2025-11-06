Mau News: 1 घंटे तक रॉड, हथौड़ा, सब आजमा लिया.. लेकिन ताला नहीं टूटा, थक कर भागा चोर!

Mau Viral News: मऊ से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां चोरी करने गए तीन चोरों के पसीने छूट गए, लेकिन ज्वेलरी शॉप का ताला नहीं टूटा. फिर एक घंटे मशक्कत करने के बाद वह हताश होकर वापस लौट गए. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पढ़िए पूरी डिटेल...
Mau Viral News: उत्तर प्रदेश के मऊ से एक अजब-गजब मामला सामने आया है. यहां चोरी करने गए तीन चोर के उस वक्त पसीने छूट गए, जब 1 घंटे तक मशक्कत करते रहे, लेकिन वह ताला नहीं टूटा. पहले लोहे की रॉड ताले में फंसाकर दो चोर उस पर कूदे. इसके बाद ताले पर लगातार ईंट मारी. जब थककर हार गए तो शटर में रॉड को फंसाकर तोड़ने की कोशिश की.
इंटरनेट पर छाया ये वीडियो
जब सारे जुगाड़ और तिकड़मबाजी फेल हो गई, तब हताश होकर बिना चोरी किए लौट गए. सरायलखंसी थाना क्षेत्र के चोरपाकला चट्टी अरदौना मोड़ स्थित जय मारुति ज्वैलर्स की है. यह पूरी वारदात दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो रात 12 से 1 बजे के बीच का है.
ताला तोड़ने में चोर के छूटे पसीने
वायरल वीडियो में तीन चोर ज्वेलरी शॉप का ताला तोड़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं. चोर एक साइड का लॉक तो तोड़ लेते हैं, लेकिन दूसरे साइड के लॉक को तोड़ने में उनके पसीने छूट जाते हैं. वीडियो में पहले एक चोर ताला तोड़ने के लिए उसके लीवर में लोहे की रॉड फंसाता है. पहले वह खुद रॉड पर चढ़कर उछलता है, पर ताला नहीं टूटता. फिर उसका एक और साथी भी रॉड पर चढ़ता है. दोनों मिलकर कूदते हैं, फिर भी ताला नहीं टूटता है. दोनों पसीना पोछते हैं.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
इस मामले को लेकर दुर्गा प्रसाद ने पुलिस को शिकायत दे दी है. दुर्गा प्रसाद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वह मामले की जांच में जुट गई. पुलिस ने चोरों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में ले लिया है. दुकान के मालिक का कहना है कि उनकी दुकान चोरपाकला अरदौना मोड़ पर है. रात में तीन चोरों ने दुकान का ताला और शटर तोड़ने की कोशिश की. सीसीटीवी फुटेज में भी तीन लोग दिख रहे हैं. चोरों ने घंटों प्रयास किया, लेकिन ताला नहीं तोड़ पाए.
सरायलखंसी थाना प्रभारी पंकज पांडेय ने बताया कि उन्हें चोरी की ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है. संभवत: शिकायत चौकी पर दर्ज कराई गई होगी. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.
