Banda News: बिजली के बोर्ड में दौड़ा करंट, चपेट में आए युवक की दर्दनाक मौत, परिवार का रो-रोकर हुआ बुरा हाल

Banda News: बांदा में दर्दनाक हादसा हो गया है. जिले के ऐलहा गांव में बिजली के बोर्ड में प्लग लगाने के दौरान एक युवक को करंट लग गया. जिससे इसकी हालत गंभीर हो गई. फिर उसकी मौत हो गई. पढ़िए पूरी डिटेल...
Trending Photos
Banda News/अतुल मिश्रा: बांदा में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया, जब एक युवक बिजली के बोर्ड में प्लग लगा रहा था. इस दौरान वह करंट के चपेट में आ गया. जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई. जैसे ही इसकी सूचना परिजनों को मिली तो आनन-फानन में परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे.
करंट लगने से युवक की मौत
उस अस्पताल में डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया. मृतक का नाम रामसागर बताया जा रहा है. मृतक के परिजन महेश का कहना है कि महेश बिजली के बोर्ड में प्लग लग रहा था. तभी उसे करंट लग गया था. जिससे उसकी मौत हो गई. जब इस घटना की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.
परिवार में मचा कोहराम
सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में ले लिया. इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. उधर, युवक की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, इलाके में हड़कंप मच गया. यह घटना जिले के गिरवां थाना क्षेत्र के ऐलहा गांव की है.
यह भी पढ़ें: Shahjahanpur News: प्लास्टिक की अंतिम विदाई! स्वच्छता का संदेश देने के लिए दिया पॉलिथीन की अर्थी को कंधा, खूब लगे नारे