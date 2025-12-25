Advertisement
..और खत्म हो गईं चार जिंदगी, बागपत और अलीगढ़ में 'प्रेम कहानी' का दर्दनाक अंत

UP News: यूपी के अलीगढ़ और बागपत जिले में दो दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं. अलीगढ़ में प्रेम विवाह का दुखद अंत हो गया पति-पत्नी ने अलग-अलग जगहों पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. वहीं बागपत में प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर जान दे दी.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 25, 2025, 02:29 PM IST
बागपत/अलीगढ़: बागपत बावली गांव में घर से सब्जी लेने जा रही एक प्रेमिका को उसके प्रेमी ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद वह जमीन पर ही गिर गई और दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद प्रेमी अपने घर पहुंचा और फांसी पर झूल कर अपनी जान दे दी. पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला?
बावली गांव में 23 वर्षीय सतनाम अपने ही मोहल्ले की रहने वाली 18 साल की टीना से प्रेम करता था. इसी को लेकर दोपहर लगभग 12 बजे सतनाम ने उस समय अपनी प्रेमिका टीना की गोली मार कर हत्या कर दी, जब वह घर से सब्जी लेने के लिए दुकान पर जा रही थी. इस घटना के बाद सतनाम तमंचा लेकर अपने घर पहुंचा और पेड़ पर फांसी के फंदे पर जलकर अपने भी जान दे दी हत्या और आत्महत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई.

प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला
सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के समूह को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी. एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है. जिसमें युवक ने अपने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या की है और स्वयं भी फांसी पर लटक कर जान दे दी है. पुलिस ने दोनों के शवों का कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है.

अलीगढ़ में प्रेम विवाह का दुखद अंत
अलीगढ़ में जहां प्रेम विवाह का दुखद अंत हो गया पति-पत्नी ने अलग-अलग जगहों पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली मामला थाना बन्ना देवी क्षेत्र का है. तरुण और अंजलि ने करीब दो साल पहले परिवार की मर्जी के खिलाफ भागकर कोर्ट मैरिज की थी इसके बाद से दोनों परिवारों ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था सुबह पहले पति तरुण ने किराए के मकान में फांसी लगाकर जान दे दी इस घटना की सूचना मिलने के बाद शाम को पत्नी अंजलि ने भी अपनी मौसी के घर जाकर फांसी के फंदे पर झूलकर जीवन समाप्त कर लिया.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
बताया जा रहा है कि दंपति के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव चल रहा था. तरुण तीन बहनों में इकलौता भाई था. घटना के बाद दोनों परिवारों के लोगों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है.

डिसक्लेमर- Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

