Kannauj News: तालग्राम महोत्सव में बड़ा हादसा, झूले से गिरकर दो चचेरे भाई हुए घायल, संचालक पर लगे ये संगीन आरोप
Kannauj News: तालग्राम महोत्सव में बड़ा हादसा, झूले से गिरकर दो चचेरे भाई हुए घायल, संचालक पर लगे ये संगीन आरोप

Kannauj News: कन्नौज में के तालग्राम कस्बे में एक बड़ा हादसा हो गया है. इस कस्बे में नुमाइश के बीच लगे मेले में झूला झूलते वक्त दो चचेरे भाई झूले से गिर गए. इस हादसे में दोनों घायल हो गए हैं. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 21, 2025, 09:42 AM IST
Kannauj News
Kannauj News

Kannauj News:कन्नौज में के तालग्राम कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब नुमाइश के बीच लगे झूले में लोहे की रॉड अचानक अटक गई. जिससे दो चचेरे भाइयों समेत तीन लोग नीचे गिर कर घायल हो गए. इस हादसे से नुमाइश मेले में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने नुमाइश मेले की व्यवस्थाओं पर लापरवाही का आरोप लगा है. 

आसमानी झूला से गिरा युवक
कस्बे के मोहल्ला कटरा बड़ा बाजार के जो लोग घायल हुए हैं, उनमें संदीप सक्सेना (20), उसके चचेरे भाई राहुल (15) और गढ़ीगोखर के नितिन राठौर (13) हैं. घायल युवक अपने 4 साथियों के साथ नुमाइश देखने गए थे. इस दौरान चारों साथी झूला झूलने लगे. तभी यह हादसा हो गया. हादसे के बाद आनन-फानन में घायलों को ग्रामीणों और पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया. 

युवक को किया गया रेफर
डॉक्टर्स की मानें तो घायलों की हालत सामान्य है. बताया जा रहा है कि झूला झूलते समय संचालक की लापरवाही से एक लोहे की रॉड अटकने से उनकी संतुलन बिगड़ गया और कई फीट की ऊंचाई से युवक नीचे गिरकर घायल हो गए. जहां प्राथमिक उपचार के बाद संदीप की हालत को देखते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.

लोगों का आरोप है कि नुमाइश में रंगारंग कार्यक्रम में बालाओं के अश्लील डांस से भीड़ उमड़ी है. इस पर पुलिस प्रशासन अंकुश नहीं लगा पा रहा है.   

