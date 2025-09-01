लंबे-बिखरे बाल, बदन पर नहीं कपड़े, मेरठ में दो युवक सुनसान रास्तों पर महिलाओं और लड़कियों को बना रहे शिकार

Paras Goyal/ Meerut : मेरठ के थाना दौराला क्षेत्र में इन दिनों निर्वस्त्र युवकों का आतंक फैला हुआ है. बताया जा रहा है कि दो लंबे बाल वाले और निर्वस्त्र युवक सुनसान रास्तों पर अचानक खेत या पेड़ के पीछे से निकलकर आते हैं और महिलाओं और लड़कियों को अपना शिकार बना रहे हैं. कई महिलाओं और बच्चियों द्वारा इस बात का खुलासा होने पर ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है.

निर्वस्त्र युवक की ताजा वारदात

मेरठ के थाना दौराला क्षेत्र के भराला-सिवाया मार्ग पर शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब ड्यूटी पर जा रही एक महिला को पीछे से आए निर्वस्त्र संदिग्ध युवकों ने पकड़ लिया और गन्ने के खेत की ओर खींचने का प्रयास किया. महिला के शोर मचाने पर पास ही मौजूद एक स्कूल के स्टाफ बस चालक और परिचालक मौके पर पहुंचे, जिन्हें देख कर संदिग्ध आरोपी युवक फरार हो गए.

सूचना पर पुलिस पहुंची

सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों के साथ खेतों में कांबिंग अभियान चलाया. लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद पुलिस ने ड्रोन की मदद से आसपास के क्षेत्र की तलाशी ली, बावजूद इसके कोई संदिग्ध नहीं मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों ने बताया

ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इस मार्ग पर निर्वस्त्र युवक महिलाओं और युवतियों से छेड़छाड़ कर रहे हैं और उन्हें खेतों की ओर खींचने की कोशिश करते हैं. अब तक चार बार इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है. लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और महिलाएं अकेले ड्यूटी या खेतों की ओर जाने से घबरा रही हैं.

घटना पर पुलिस ने क्या बताया

मेरठ के थाना दौराला क्षेत्र में दो निर्वस्त्र युवकों के आतंक की घटना पर एसएसपी मेरठ डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि एक महिला द्वारा सूचना मिली कि उसे दो निर्वस्त्र युवकों ने गन्ने के खेत में खींचकर ले जाने की कोशिश की. जिसके बाद तत्काल पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. ड्रोन की सहायता से पूरे क्षेत्र की कांबिंग की गई लेकिन कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला. सड़क मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की गई, जिसमें ऐसी कोई घटना दर्ज नहीं हुई. एहतियात के तौर पर क्षेत्र में सीओ एलआईयू के नेतृत्व में सादे वस्त्रों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है जो लगातार निगरानी कर रही हैं. साथ ही गांव वालों से बातचीत कर संदिग्ध युवकों की तलाश जारी है.

ये भी पढ़ें: निक्की हत्याकांड की जांच में अब गूगल और इसरो की ली जाएगी मदद, आरोपियों के वायरल वीडियो से बढ़ी पेचीदगी

ये भी पढ़ें: बागपत में भरी पंचायत में छिड़ा 'युद्ध', रिश्ता बचाने को लेकर बैठक में लड़के पक्ष की कर दी धुनाई, वीडियो वायरल