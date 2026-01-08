Maharajganj News: कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी, 10 किलो चांदी के साथ दो नेपाली गिरफ्तार, 50 लाख बताई जा रही कीमत

Maharajganj News/अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के भारत नेपाल सीमा सोनौली बॉर्डर पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है. यहां भारत से नेपाल जा रहे एक नेपाली नम्बर की कार से नौतनवा कस्टम विभाग ने करीब दस किलो चांदी बरामद किया है. इसके साथ ही दो नेपाली नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है.

भारत-नेपाल बॉर्डर से 10Kg चांदी जब्त

बताया जा रहा है कि दोनों नेपाली नागरिक गोरखपुर से चांदी की तस्करी करके नेपाल ले जा रहे थे. इस मामले में असिस्टेंट कमिश्नर नौतनवा सुधीर त्यागी ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी. जानकारी दी गई थी कि एक नेपाली नम्बर की कार से भारी मात्रा में चांदी तस्करी के द्वारा नेपाल जा रही है.

वाहनों की तलाशी में मिले चांदी के छोटे-छोटे टुकड़े

सूचना के बाद कस्टम विभाग की टीम ने सोनौली कोतवाली के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की जांच शुरू कर दी थी. इस दौरान एक नेपाली नम्बर की कार गोरखपुर से नेपाल की तरफ जाती दिखाई दी, जिसे रोक कर तलाशी ली गई तो उसके सीट के पास प्लास्टिक के दो पैकेट मिले, जिसे खोलकर जांच किया गया तो उसमें चांदी के छोटे-छोटे टुकड़े मिले.

दो युवकों को किया गया गिरफ्तार

इसके बाद कस्टम विभाग ने कार समेत गाड़ी में सवार दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया. फिर कस्टम मंडल कार्यालय नौतनवा जाकर चांदी का वजन किया गया तो उसमें 9 किलो 999 ग्राम चांदी पाया गया. पूछताछ में दोनों युवकों ने अपना नाम राकेश रजक निवासी सिद्धार्थनगर पालिका भैरहवा और समीर कुमार सिंह निवासी पोखरिया परसा नेपाल बताया.

गोरखपुर से नेपाल जा रही थी चांदी

इतना ही नहीं उन्होंने पूछताछ में बताया कि यह चांदी गोरखपुर से लिया है और नेपाल लेकर जा रहे थे. असिस्टेंट कमिश्नर नौतनवा सुधीर कुमार त्यागी ने बताया कि कार की जांच में करीब दस किलो चांदी बरामद कर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर कार्रवाई किया जा रहा है. बरामद चांदी की कीमत करीब 50 लाख बताई जा रही है, जो तस्करी के द्वारा नेपाल जा रही थी.

