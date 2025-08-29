Ghazipur News: गाजीपुर के दुल्लहपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां चाचा-भतीजी कमरे में खून से लथपथ मिले. दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां लड़की की मौत हो गई. पुलिस को कमरे से सुसाइड नोट मिला है.
Ghazipur News: यूपी के गाजीपुर में चाचा-भतीजी खून से लथपथ कमरे में पड़े मिले. दोनों को अस्पताल में ले जाया गया, जहां कि चिकित्सकों ने भतीजी को मृत घोषित कर दिया. वहीं, चाचा का इलाज चल रहा है. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस को कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है.
सुबह कमरे में खून से लथपथ मिले
दरअसल, दुल्लहपुर के देवरबारी गांव में बंद कमरे में एक युवक और युवती खून से लथपथ मिले. रिश्ते में दोनों चाचा-भतीजी लगते हैं. भतीजी की मौत हो गई. चाचा को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है. कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. एसपी सिटी ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद ने बताया कि घटना शुक्रवार की सुबह लगभग 10 बजे की है. फिलहाल घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद किया है.
दोनों साथ कर रहे थे बीटीसी
पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इसके पीछे के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. मृतका की दादी ने बताया कि सुनील बचपन से ही उनके साथ रह रहा था और बीटीसी की पढ़ाई कर रहा था. भतीजी भी बीटीसी के फाइनल ईयर की छात्रा थी और परिवार उसकी शादी की तैयारियों में जुटा था. घटना के वक्त घर में कोई बड़ा सदस्य मौजूद नहीं था.
