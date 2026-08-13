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Varanasi News: बाइक शोरूम में साढ़े 4 घंटे मौज-मस्ती, कॉफी और 'लुंगी डांस'... फिर लाखों की KTM लेकर चोर फरार!

वाराणसी अपनी मस्ती और अलबेले मिजाज के लिए जाना जाता है, लेकिन मंडुआडीह इलाके के एक ऑटोमोबाइल शोरूम में जो हुआ, उसने 'बनारसी मस्ती' की परिभाषा ही बदल दी! यहां चोरी की नीयत से घुसा एक शातिर चोर इतना बेखौफ और 'नवाबी' निकला कि चोरी करने से पहले उसने पूरे साढ़े चार घंटे तक शोरूम में ऐसा गदर काटा, जिसे देखकर अब पुलिस भी सिर सहला रही है.

Written ByJaipal SharmaEdited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 13, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:57 AM IST
Varanasi News: बाइक शोरूम में साढ़े 4 घंटे मौज-मस्ती, कॉफी और 'लुंगी डांस'... फिर लाखों की KTM लेकर चोर फरार!
Image Credit: Varanasi News

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