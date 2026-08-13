Varanasi News: बाइक शोरूम में साढ़े 4 घंटे मौज-मस्ती, कॉफी और 'लुंगी डांस'... फिर लाखों की KTM लेकर चोर फरार!

जयपाल/वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित मंडुआडीह इलाके से एक बेहद हैरान कर देने वाली और अनोखी चोरी का मामला सामने आया है. यहां एक प्रीमियम बाइक एजेंसी में घुसे शातिर चोर ने न सिर्फ लाखों की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि वारदात के दौरान करीब साढ़े चार घंटे तक शोरूम के भीतर रुककर जमकर मौज-मस्ती की. चोर का बेखौफ अंदाज और हरकतें देखकर पुलिस भी दंग रह गई है.