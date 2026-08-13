Varanasi News: बाइक शोरूम में साढ़े 4 घंटे मौज-मस्ती, कॉफी और 'लुंगी डांस'... फिर लाखों की KTM लेकर चोर फरार!

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जयपाल/वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित मंडुआडीह इलाके से एक बेहद हैरान कर देने वाली और अनोखी चोरी का मामला सामने आया है. यहां एक प्रीमियम बाइक एजेंसी में घुसे शातिर चोर ने न सिर्फ लाखों की वारदात को अंजाम दिया, बल्कि वारदात के दौरान करीब साढ़े चार घंटे तक शोरूम के भीतर रुककर जमकर मौज-मस्ती की. चोर का बेखौफ अंदाज और हरकतें देखकर पुलिस भी दंग रह गई है.
बारिश से बचने को बैनर ओढ़ा, हाथ में ली देवी मां की फोटो
घटना रात करीब 11:30 बजे की है.चोर बारिश से बचने के लिए बैनर ओढ़कर और हाथ में देवी माँ की फोटो लेकर एजेंसी के बाहर पहुंचा.
36 मिनट में काटा कांच
चोर अपने साथ कटर लेकर आया था. उसने महज 36 मिनट की मशक्कत के बाद शीशे का दरवाजा काटा और रात 12:06 बजे शोरूम के अंदर दाखिल हो गया.
कॉफी की चुस्कियां, स्नान और 'लुंगी डांस'
शोरूम के अंदर घुसने के बाद चोर पूरी तरह बेफिक्र नजर आया. सीसीटीवी फुटेज में उसकी अजीबोगरीब हरकतें कैद हुई हैं. अंदर घुसते ही उसने कंप्यूटर ऑन किया और रिसेप्शन की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर गोल-गोल घूमते हुए मजे लिए. उसने मिनी फ्रिज से ठंडा पानी पिया और फिर कॉफी मशीन से गरमा-गरम कॉफी बनाकर उसकी चुस्कियां लीं.
तसल्ली से नहाया
चोरी करने से बेफिक्र होकर वह वॉशरूम में गया और आराम से स्नान किया. नहाने के बाद अपने गीले कपड़े सुखाने के लिए शोरूम में खड़ी बाइक्स पर टांग दिए.
कवर फाड़कर बनाई लुंगी
नई बाइक का कवर फाड़कर उसने लुंगी की तरह शरीर पर लपेटा और कंप्यूटर पर गाने बजाकर हाथ हवा में लहराते हुए 'लुंगी डांस' किया.
खुद को किया री-स्टाइल, फिर बाइक लेकर फरार
तड़के करीब 4:00 बजे जाने से पहले उसने शोरूम से नए कपड़े और कैप पहनकर खुद को री-स्टाइल किया. इसके बाद वह शोरूम मैनेजर की ब्रांड न्यू KTM Adventure 390 S बाइक स्टार्ट कर हवा में गायब हो गया. फिलहाल, मंडुआडीह थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने सीसीटीवी फुटेज व फिंगरप्रिंट्स के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
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