Unnao: उन्नाव में मामूली कहासुनी में मर्डर, सिर पर धारदार हथियार से हमला कर उतारा मौत के घाट

Unnao Crime News (ज्ञानेंद्र प्रताप): यूपी के उन्नाव जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जिले के आसीवन थाना क्षेत्र के रसूलाबाद गांव में देर रात मामूली कहासुनी के बाद गांव के ही युवक ने धारदार हथियार से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी . घटना की सूचना पर आसीवन थाना पुलिस मौके पर पहुंची . पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है . वहीं पुलिस ने आरोपी को भी हिरासत में लिया है. सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह ने बताया की आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है .

आसीवन थाना क्षेत्र का मामला

आपको बता दें कि उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र के कूरेमऊ गांव के रहने वाले अरविन्द रैदास को गांव के ही राम निवास विश्वकर्मा ने सिर पर धारदार हथियार से वार कर दिया. जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना लोगों ने पुलिस को दी. पुलिस ने गंभीर रूप से घायल को सीएचसी लेकर पहुंची. जहां डॉक्टरों ने अरविंद को मृत घोषित कर दिया. वहीं बताया जा रहा है की मृतक अरविन्द और रामनिवास के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई थी.

कहासुनी के बाद बढ़ा विवाद

पहले तो कहासुनी हुई लेकिन देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि रामनिवास ने गुस्से में आकर अपने पास रखा धारदार हथियार से अरविन्द के सिर पर जोर से हमला कर दिया . सिर पर गंभीर चोट लगते ही अरविन्द मौके पर गिर पड़े . स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी . सूचना पर थाना आसीवन पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल अरविन्द को सीएचसी ले जाया गया. यहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है .

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार

वहीं पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया . वहीं पुलिस ने मृतक अरविंद के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी रामनिवास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है . सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह ने बताया की आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है .