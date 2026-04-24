एक अरब की विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण का गैंग ... छांगुर के खिलाफ 1400 पेज की चार्जशीट दाखिल, अब होगा गुनाहों का हिसाब

विशाल रघुवंशी/लखनऊ: लखनऊ की स्पेशल ATS कोर्ट ने 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण के गैंग चलाने वाले छांगुर बाबा की डिस्चार्ज अर्जी खारिज कर दी है.कोर्ट के इस फैसले के बाद छांगुर और उसके सहयोगियों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है.

छांगुर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

ED और ATS ने छांगुर बाबा के खिलाफ 1400 पन्नों की जो विस्तृत चार्जशीट दाखिल की है. इसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी फंडिंग, जमीन खरीद और संगठित तरीके से धर्मांतरण कराने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं. चार्जशीट में फंडिंग, संपत्ति खरीद, बैंक ट्रांजैक्शन और आरोपियों के बीच संबंधों का विस्तृत विवरण दिया गया है.

चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी एक संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे, जिनका उद्देश्य बड़े पैमाने पर धर्मांतरण गतिविधियों को अंजाम देना था.

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जांच एजेंसियों ने किया बड़ा खुलासा

जांच एजेंसियों के अनुसार, इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा विदेशी फंडिंग को लेकर हुआ है. ईडी की जांच में सामने आया है कि वर्ष 2015 से 2024 के बीच 100 करोड़ रुपए से अधिक का लेन-देन हुआ. यह रकम सऊदी अरब और दुबई समेत खाड़ी देशों से भारत लाई गई. एजेंसियों ने मनी ट्रेल को खंगालते हुए पाया कि यह पैसा अलग-अलग खातों और माध्यमों से ट्रांसफर किया गया, ताकि इसकी असल पहचान छिपी रहे.

ED और ATS की संयुक्त जांच ने खोले राज

ईडी ने अपनी जांच में एटीएस द्वारा जुटाए गए तथ्यों को भी आधार बनाया और दोनों एजेंसियों के बीच समन्वय से पूरे नेटवर्क की परतें खोली गईं. अधिकारियों का दावा है कि इस फंडिंग का उपयोग धर्मांतरण गतिविधियों को बढ़ावा देने, लोगों को प्रलोभन देने और नेटवर्क को मजबूत करने में किया गया.

सह-आरोपियों ने फंड से जमीन खरीदी

जांच में यह भी सामने आया है कि सह आरोपी बनाए गए नवीन और उसकी पत्नी नीतू ने इस फंड का इस्तेमाल कई जिलों में जमीन खरीदने के लिए किया. बलरामपुर के तरबगंज क्षेत्र समेत अन्य स्थानों पर खरीदी गई इन संपत्तियों का इस्तेमाल कथित तौर पर धर्मांतरण गतिविधियों के संचालन के लिए किया जाता था.

आर्थिक और सामाजिक प्रलोभन को बनाया हथियार

एजेंसियों के मुताबिक, इन जगहों पर लोगों को आर्थिक और सामाजिक प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता था. दस्तावेजों में यह भी सामने आया है कि कई संपत्तियां पत्नी के नाम पर खरीदी गईं, जबकि इस पूरी प्रक्रिया में छांगुर बाबा की भूमिका एक गवाह और कथित संरक्षक के रूप में बताई जा रही है.

जनसांख्यिकी को प्रभावित कर सरकार के खिलाफ साजिश का आरोप

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुख्य आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों पर देश की जनसांख्यिकी को प्रभावित करने और सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप हैं.

इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 121A (राष्ट्र के विरुद्ध साजिश), 153A (धार्मिक वैमनस्य फैलाना) और 420 (धोखाधड़ी) समेत कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं. बताया जा रहा है कि सीरिया लिंक और स्विस बैंक खातों की जांच अभी बाकी है.

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