Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3079165
Zee UP-UttarakhandUP Crime

मेरठ में ATS-IB-J&K पुलिस की दबिश से हड़कंप, आतंकी संगठन के स्लीपर सेल की तलाश में छापेमारी, रडार पर दो नाबालिग

Meerut ATS raid:  एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मेरठ के सराय बहलीम में छापा मारा. वे आतंकी संगठन के स्लीपर सेल से जुड़े उबैद की तलाश कर रहे थे. पढ़िए पूरी खबर

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Jan 19, 2026, 10:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

meerut news
meerut news

Meerut News: मेरठ में रविवार की देर रात एटीएस की छापेमारी से हड़कंप मच गया. देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में ये कार्रवाई की गई. दो किशोरों को हिरासत में लिया गया. किशोरों पर आतंकी संगठन के सदस्यों के साथ आरोपी के वॉट्सअप चैट, युवाओं को भड़काने वाले चैट पर एक्शन के आरोप लगे थे. इसी इनपुट के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने मेरठ में संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया.

हिरासत में दो किशोर
छापेमारी की कार्रवाई थाना कोतवाली क्षेत्र के सराय बहलीन में की गई.  दरअसल, यहां आतंकी संगठन के स्लीपर सेल से जुड़े उबैद की तलाश की जा रही थी जो लगातार वाट्सएप व अन्य इंटरनेट प्लेटफार्म पर उनसे चैट कर रहा था. उसके न मिलने पर टीम उसके दो भाइयों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई. ऑपरेशन के दौरान टीमों ने दोनों किशोरों के मोबाइल फोन सहित कुल 5 डिजिटल डिवाइस जब्त की हैं.  इन सभी डिवाइस को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है. दो नाबालिग से पूछताछ की शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों किशोर एक सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए भड़काऊ और देश विरोधी टिप्पणियों से जुड़े थे. बाद में पूछताछ के बाद इनको छोड़ दिया गया.

पाकिस्‍तानी नंबरों से फोन
जांच के दौरान सामने आया कि एक वॉट्सऐप ग्रुप में लगातार आपत्तिजनक और राष्ट्रविरोधी पोस्ट की जा रही थीं.  इसी ग्रुप में मेरठ के इन दो किशोरों की ओर से भी सक्रिय रूप से टिप्पणियां और पोस्ट शेयर की गई थीं. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक पूछताछ में यह संकेत मिले हैं कि किशोरों को ऑनलाइन माध्यम से रेडिकलाइज करने की कोशिश की जा रही थी. वे कथित तौर पर ऐसे लोगों के संपर्क में थे जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए समर्थन जुटाने या विचारधारा फैलाने का प्रयास कर रहे थे. यह भी इनपुट मिला है कि उनसे संदिग्ध मोबाइल नंबरों के जरिए संपर्क किया जा रहा था, जिनमें कुछ नंबर पाकिस्तान और अन्य विदेशी देशों से जुड़े बताए जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लखनऊ में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, जुटेंगे देश भर की विधानसभाओं के अध्यक्ष, होंगे कई फैसले!
 

 

TAGS

Meerut news ats rain meerut

Trending news

KGMU conversion Case
कौन थे रमीज के मददगार? एसटीएफ ने नए सिरे से शुरू की जांच, खंगालेगी आगरा कनेक्शन
Saurabh Behar attack
उत्तराखंड में कांग्रेस MLA तिलक राज बेहड़ के बेटे पर जानलेवा हमला,अस्पताल में भर्ती
lucknow host all india presiding officers conference countrys largest legislatie event 19 to 21st january UP Vidhan Sabha
लखनऊ में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन,जुटेंगे देश भर की विधानसभाओं के अध्यक्ष
uttarakhand weather update
दो दिन बाद पलटी मारेगा मौसम, बारिश-बर्फबारी बढ़ाएगी परेशानियां,आज घने कोहरे का अलर्ट
up breaking news
लखनऊ में जुटेंगे देश भर की विधानसभाओं के अध्यक्ष,यहां पढ़ें यूपी की आज की बड़ी खबरें
Azamgarh news
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, दो लोगों की दर्दनाक मौत
Ayodhya news
होली से पहले एक और सौगात, अयोध्या में बन रहा फ्लोटिंग बाथिंग कुंड
Lucknow news
2 AIIMS और 100 से ज्यादा जिला अस्पताल, UP बना सबसे बड़ा हेल्थकेयर कंज्यूमर मार्केट
Software Engineer car accident Yuvraj
मैं डूब रहा हूं, बचा लीजिए पापा..... साफ्टवेयर इंजीनियर जिंदगी की मांगता रहा भीख
Lucknow news
2 लाख लोगों के खाते में आए 1-1 लाख रुपये, CM योगी ने मौनी अमावस्या पर दी बड़ी सौगात