लखनऊ के होटल पर ATS का छापा, कुछ दिन पहले यहां ठहरे थे आतंकी शाहीन के करीबी! खंगाले गए कैमरे

ATS raid Lucknow: एटीएस ने शनिवार को चारबाग के एक होटल पर छापा मारा.  आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तार डॉ. शाहीन के करीबी कुछ दिन पहले यहां ठहरे थे.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 16, 2025, 09:00 AM IST
Lucknow News
Lucknow News

ATS raid Lucknow: फरीदाबाद मॉड्यूल मामले में बड़ा अपडेट आया है. यूपी एटीएस ने शनिवार को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में छापेमारी की है. सूत्रों के मुताबिक, 2 महीने पहले डॉक्टर शाहीन लखनऊ आई थी और इसी होटल में रुकी थी. यूपी एटीएस सूत्रों के मुताबिक ऐसा भी सामने आया है कि इसी होटल में डॉक्टर शाहीन के साथ उसके और भी कुछ करीबी लोग भी रुके थे. बाद में वह अपने भाई डॉक्टर परवेज के साथ कानपुर भी गई थी. यूपी एटीएस इस होटल से जरूरी दस्तावेज और जानकारी जुटाने के बाद वापस गई. 

होटल कर्मचारियों से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज खंगाले
यह कार्रवाई आतंकी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार डॉ. शाहीन के करीबियों से जुड़ी हुई है, जो कुछ दिन पहले इसी होटल में ठहरे थे. ATS की टीम ने होटल कर्मचारियों से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और ठहरने वालों की पहचान पत्रों की जांच शुरू कर दी है.छानबीन की जा रही है कि होटल में रुकने वालों ने पहचान पत्र दिए थे या नहीं. सूत्रों के अनुसार, डॉ. शाहीन ने खुद इन करीबियों के ठहरने का इंतजाम किया था. ATS को शक है कि होटल में रुकने वाले संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं. छापे के दौरान होटल के सभी कैमरों की रिकॉर्डिंग जब्त कर ली गई है, ताकि किसी भी संदिग्ध हरकत का पता लगाया जा सके.

यूपी एटीएस सूत्रों के मुताबिक, फरीदाबाद के धौज इलाके से डॉक्टर शाहीन ने सिम कार्ड लिया था और उसी से लगातार ऑपरेट कर रही थी. सिम लेते वक्त डॉक्टर शाहीन ने अपना एड्रेस प्रूफ अपने भाई डॉक्टर परवेज का दिया था. पड़ताल में खुलासा हुआ है कि डॉ. शाहीन ने अपने सभी आधिकारिक दस्तावेजों में भाई परवेज के घर का पता दर्ज कराया है.  शाहीन के स्थायी पते में पिता सईद के खंदारी बाजार स्थित आवास का जिक्र नहीं है.  एटीएस इस दिशा में भी पड़ताल कर रही है कि शाहीन ने ऐसा क्यों किया? उसके थाईलैंड जाने की बात भी सामने आई है. 

दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन
दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास धमाका हुआ था. आतंकियों ने आई-20 कार में विस्फोटक रखकर लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट के पास उड़ा दिया था. इस आतंकी हमले में कई लोगों की जान चली गई और  20 से ज्यादा लोग घायल हो गए. दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन सीधे तौर पर फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से है. इस डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन समेत कई गिरफ्तार हो चुके हैं.

