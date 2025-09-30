Advertisement
यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन.. शरीयत कानून लागू करने की साजिश नाकाम, आतंकी गिरफ्तार

UP ATS: यूपी एटीएस (एंटी टेररिज्म स्क्वॉड) को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है. एटीएस ने मंगलवार को मलपुर, केरल से मोहम्मद रजा नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Sep 30, 2025, 10:43 PM IST
UP News: उत्तर प्रदेश एटीएस (एंटी टेररिज्म स्क्वॉड) ने देश की सुरक्षा के खिलाफ चल रही एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है. मंगलवार को एटीएस ने केरल के मलपुर से मोहम्मद रजा नामक आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोप है कि रजा भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर शरीयत कानून लागू करने की योजना बना रहा था. एटीएस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और अब उसके नेटवर्क तथा विदेशी कनेक्शन की जांच में जुट गई है.

पहले भी पकड़े गए थे चार आरोपी

गौरतलब है कि सोमवार को ही एटीएस ने चार अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इनमें अकरम, मोहम्मद तौहीद, कासिम और सफील शामिल थे. जांच में सामने आया कि मोहम्मद रजा भी इन्हीं के साथ मिलकर मुजाहिद आर्मी बनाने की योजना बना रहा था. इस संगठन का उद्देश्य गैर-मुस्लिम धार्मिक नेताओं की टारगेट किलिंग करना और सरकार को अस्थिर कर गिराना था.

पाकिस्तानी संगठनों से जुड़ा नेटवर्क

एटीएस अधिकारियों के अनुसार, मोहम्मद रजा और उसके साथी पाकिस्तानी संगठनों से संपर्क में थे. वे लगातार युवाओं को भड़काकर अपनी कट्टरपंथी विचारधारा से जोड़ रहे थे. उनका मकसद भारत की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को कमजोर करना था. यह साजिश देश के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती थी.

ठाणे और अमरोहा से भी हुई थी गिरफ्तारी

इसी तरह 4 अगस्त को एटीएस ने एक अन्य बड़ी कार्रवाई में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इनमें से एक आरोपी उसामा माज शेख ठाणे जिले के बदलापुर (मुंबई के पास) से पकड़ा गया था, जबकि दूसरा आरोपी अजमल अली उत्तर प्रदेश के अमरोहा से गिरफ्तार हुआ था. दोनों पर भारत विरोधी षड्यंत्र रचने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है.

व्हाट्सएप ग्रुप "रिवाइविंग इस्लाम" का कनेक्शन

इस पूरे नेटवर्क की जांच के दौरान एटीएस के हाथ "रिवाइविंग इस्लाम" नामक व्हाट्सएप ग्रुप का भी सुराग लगा. इसमें करीब 400 पाकिस्तानी सदस्य सक्रिय थे और तीन लोग एडमिन थे. इस ग्रुप से जुड़े नंबरों में से एक अजमल अली का था. वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार भारत विरोधी कंटेंट साझा करता था और गैर-मुस्लिमों के खिलाफ युवाओं को भड़काने का काम करता था.

कबूलनामे ने खोले राज

पूछताछ में अजमल अली ने अपना अपराध स्वीकार किया. उसने बताया कि वह व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई पाकिस्तानी संपर्कों के साथ मिलकर युवाओं को भड़काने और उन्हें भारत विरोधी गतिविधियों की ओर मोड़ने का काम कर रहा था.

युवाओं को निशाना बना रहे थे आरोपी

एटीएस की जांच में यह भी सामने आया कि ये आरोपी खास तौर पर मुस्लिम नवयुवकों को टारगेट कर रहे थे. उन्हें गैर-मुस्लिमों के खिलाफ भड़काकर उनमें रोष पैदा किया जाता था और फिर उन्हें आपराधिक व आतंकी गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जाता था.

एटीएस की सतर्कता से टली बड़ी साजिश

यूपी एटीएस की त्वरित कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एजेंसी आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है. मोहम्मद रजा और उसके साथियों की गिरफ्तारी से देश के खिलाफ रची जा रही एक खतरनाक साजिश को समय रहते रोक लिया गया.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

