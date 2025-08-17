UP Encounter: नोएडा-मेरठ से प्रयागराज तक चलीं तड़ातड़ गोलियां, मुठभेड़ में कई शातिर बदमाशों को लगी गोली

UP Encounter: अपराध के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. नोएडा, मेरठ से लेकर प्रयागराज जिले में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने कई आरोपियों को दबोचा है. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कई बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं. जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

प्रयागराज में बदमाश-पुलिस में मुठभेड़

प्रयागराज के मऊआइमा इलाके में बीती रात वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है. मुठभेड़ में 25000 के इनामी बदमाश शिवम पासी के पैर में गोली लगी है. जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. तमंचा, कारतूस और बाइक भी मौके से बरामद की गई है. मऊआइमा थाना क्षेत्र में बीते जुलाई में हुए लूट कांड मामले में शिवम पासी वांछित चल रहा था.

25 हजार का था इनामी

पुलिस की तरफ से उसकी गिरफ्तारी पर 25000 हजार का इनाम भी घोषित था. डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुणावत ने बताया कि बीती देर रात मऊआइमा इलाके में पुलिस चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान शिवम पासी भी जाता हुआ दिखाई दिया, उसे पुलिस की टीम ने जब रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जिस पर जवाबी पुलिस की फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी.

साथी मौके से फरार

इस दौरान उसका एक साथी मौके से फरार हो गया. घायल अवस्था में शिवम पासी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डीसीपी ने बताया कि मौके से तमंचा, कारतूस और बाइक के अलावा कुछ ज्वेलरी और नगदी बरामद हुए हैं. मामले में पुलिस विधिक कार्रवाई में झुकी हुई है.

नोएडा में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़

नोएडा में थाना -58, नोएडा पुलिस द्वारा सेक्टर-62 के पास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया. पुलिस द्वारा रोकने का इशारा करने पर वह नहीं रुका और भागने की कोशिश करने लगा. शक होने पर पुलिस ने उसका पीछा किया. खुद को घिरता देख उस व्यक्ति ने पुलिस पर फायरिंग कर दी.

जवाबी फायरिंग में घायल हुआ बदमाश

पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया. घायल बदमाश की पहचान सोहनपाल उर्फ सोनू निवासी ग्राम इमलिया, थाना कोतवाली देहात, बुलन्दशहर के रूप में हुई है. उसके पास से चोरी की गई एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल व एक देसी तमंचा बरामद हुआ.

मेरठ में लूट के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़

मेरठ पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंचगांव पट्टी सांवल में कलेक्शन एजेंट से लूट की घटना को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक आरोपी प्रिंस पुत्र बिल्लू को पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल होने के बाद गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य तीन आरोपियों अभिषेक उर्फ अभी, एक बाल अपचारी और आकाश पुत्र मनोज उपाध्याय को पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया.

