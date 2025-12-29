UP Encounter: यूपी के चार जिलों में ठायं-ठायं, मुठभेड़ में शातिर बदमाशों को लगी गोली

UP Encounter: उत्तर प्रदेश में पुलिस अपराध के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है. ऑपरेशन लंगड़ा अभियान के जरिए अलग-अलग जिलों में बदमाश गिरफ्तार किए जा रहे हैं. औरैया से लेकर शाहजहांपुर और बागपत जिले में हुई पुलिस मुठभेड़ में कई शातिर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं. एनकाउंटर में कई अपराधियों को गोली लगी. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

औरैया पुलिस एनकाउंटर में दो बदमाश घायल

औरैया के सदर कोतवाली इलाके में देर शाम पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई. जिसमें बाइक सवार दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है. गोली लगने से घायल बदमाशों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज चल रहा है. फिलहाल दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है. इन बदमाशों का पुलिस रिकॉर्ड खंगाल रही है. घटना के संबंध में बता दें कि औरैया थाना कोतवाली और अजीतमल कोतवाली पुलिस चेकिंग अभियान चलाए हुए थे.

पुलिस की जवाबी फायरिंग में लगी गोली

एक बाइक पर सवार दो लोगों को रुकने का इशारा किया तो वह पुलिस टीम पर फायर कर भागने लगे. औरैया कोतवाली के पन्हर नहर पुल पर पुलिस टीम ने जवाबी फायरिंग की. जिसमें दोनों बदमाश के पैर में गोली लग गई. घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. घायल बदमाश सनी कुमार निवासी तालग्राम कन्नौज शुभम निवासी मल्लावां हरदोई बताए जा रहे हैं.

बागपत मुठभेड़ में 25-25 हजार के दो इनामी गिरफ्तार

बागपत के थाना बिनौली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में 25-25 हजार रुपये के इनामी दो शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ के दौरान कुख्यात बदमाश प्रदीप बावरिया के पैर में गोली लगी, जिसके दूसरे को पुलिस ने उसे मौके से दबोच लिया. प्रदीप बावरिया के साथ उसका साथी मोंटू बावरिया भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया.

शातिर अपराधी पर 21 से ज्यादा मुकदमे

बता दें, प्रदीप बावरिया बेहद शातिर अपराधी है,जिसके खिलाफ लूट, हत्या और डकैती जैसे 21 से अधिक संगीन मुकदमे दर्ज हैं. काफी समय से पुलिस को इन दोनों बदमाशों की तलाश थी. थाना बिनौली पुलिस ने सटीक कार्रवाई करते हुए दोनों इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया,और क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों पर एक बड़ा शिकंजा कसा है.फिलहाल घायल बदमाश प्रदीप बावरिया को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एसपी बागपत सूरज कुमार राय ने बताया कि दोनों बड़े शातिर हैं. जिन पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. बिनौली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया है. मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है.

शाहजहांपुर पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश को गोली लगी

शाहजहांपुर में शातिर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी. घायल बदमाश सईद बंजारा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि बदमाश पर अलग-अलग थानों में 68 मुकदमे दर्ज थे. शाहजहांपुर पुलिस की यह मुठभेड़ चौक कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे को जाने वाले कच्चे रास्ते पर हुई है. पुलिस का कहना है कि वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि सईद बंजारा नाम का एक बदमाश इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए निकला है.

बदमाश पर 68 मुकदमे दर्ज

जिसके बाद पुलिस ने उसकी बाइक का पीछा करना शुरू कर दिया. जब बाइक फिसल कर गिर गई तो उसने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर शुरू कर दिए. जवाबी फायरिंग में बदमाश को पर में गोली लगी है. घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है बता जा रहा है. घायल बदमाश पर अलग-अलग स्थान में 68 मुकदमे दर्ज थे और लगातार वह घटनाओं को अंजाम दे रहा था. फिलहाल मूड़बीद के बाद गिरफ्तार किए गए बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं.