Varanasi News: धर्म परिवर्तन कर 12 साल की नाबालिग से निकाह, विरोध करने पहुंचे पिता पर 200 लोगों ने किया हमला, पड़ोसियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
Varanasi News: धर्म परिवर्तन कर 12 साल की नाबालिग से निकाह, विरोध करने पहुंचे पिता पर 200 लोगों ने किया हमला, पड़ोसियों ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Varanasi Crime News: वाराणसी से एक चौका देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर 12 साल की नाबालिग से धर्म परिवर्तन कर 14 साल के निकाह करा दिया गया. जब लड़की का पिता विरोध करने पहुंचा तो करीब 200 ने जान से मारने के लिए हमला कर दिया.  

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Sep 03, 2025, 07:16 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Varanasi News/जय पाल: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 12 साल की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया. इस घटना को कोनिया बड़ी मस्जिद के पास रहने वाले एक नाबालिग लड़के ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर अंजाम दिया.  बता दें कि लड़की के पिता ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की.  इस दौरान पीड़ित के पिता ने बताया कि जब वे आरोपी के घर गए, तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और कहा कि उनकी बेटी का निकाह करा दिया गया है और अब वह उनके धर्म की हो गई है. शिकायत के मुताबिक, इसके बाद करीब 200 लोगों ने लड़की के पिता और उनके साथ गए लोगों पर हमला कर दिया.

कहां का है ये मामला?
दरअसल, ये मामला  आदमपुर थाना क्षेत्र में कोनिया इलाके की बताई जा रही है. पुलिस हिरासत में मौलवी मोहम्मद हसीन और अन्य आरोपियों ने आदमपुर थाने में अपनी गलती मानी. उन्होंने कान पकड़कर माफी मांगी और उठक-बैठक भी की. मौलवी ने कहा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और वे अब ऐसा दोबारा नहीं करेंगे. सभी गिरफ्तार लोगों को जेल भेज दिया गया है.

Ground Report में पड़ोसी ने किया खुलासा
वाराणसी के बड़ी मस्जिद के पास कोनिया इलाके में Zee Media की पड़ताल में चौकाने वाला खुलासा हुआ. नाबालिक लड़की के पड़ोसियों ने बताया कि लड़की किराये के घर में अपने बुआ के साथ रहती थी उसी मकान में मुस्लिम युवक पिछले कई महीनों से लड़की के कमरे में आता-जाता था उससे बातचीत करता था. 

उसे बरगलाकर उसके साथ निकाह किया और उसे इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया. इसके बाद उसे बंधक बनाकर भी रखा गया. प्रेम जाल में फंसाकर युवक ने इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया. युवक ने महीनों तक बंधक बनाकर रखा जिसकी शिकायत उसके पिता ने कोनिया स्थित पुलिस चौकी में की. अब इस पूरे मामले पर पुलिस एक नए एंगल पर जांच कर रही है जिसमें धर्मांतरण के खेल में शामिल बिचौलिए मुर्सलीम जिसने 600 रुपये मौलवी को देकर निकाह करवाया उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है.

ACP का बयान
ACP कोतवाली प्रज्ञा पाठक ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर, आदमपुर एसओ वीरेंद्र कुमार सोनकर ने नाबालिग आरोपी, उसके पिता शरीफ और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 137(2), 351(2), 352, 191(2) और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 5 (3) के तहत मुकदमा दर्ज किया. इस मामले में निकाह कराने वाले मौलवी मोहम्मद हसीन सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है.

और पढे़ं:  42 दिन में 12 बार सांप ने काटा! फिर भी जिंदा रही रिया, डॉक्टरों ने किया चौंकाने वाला खुलासा
 

;