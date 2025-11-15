यूपी के इन दो जिलों में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, एनकाउंटर में चार शातिर बदमाश गिरफ्तार

Raebareli Encounter: रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने तीन बदमाशों को दबोच लिया. पकड़े गए बदमाशों में से एक के पैर में गोली लगी है. सभी बदमाश बिहार राज्य के निवासी बताये जा रहे हैं.

लालगंज इलाके में हुई मुठभेड़

मामला लालगंज थाना इलाके के बहाई चौकी के पास का है. यहाँ डलमऊ मोड़ पर लालगंज थाना इंचार्ज प्रमोद सिंह दल बल के साथ रूटीन चेकिंग कर रहे थे. उसी दौरान सामने से आ रहे तीन बाइक सवारों को पुलिस ने रोकना चाहा तो उन लोगों ने बाइक अम्बारा पश्चिम की तरफ मोड़ दी. तेज़ स्पीड में बाइक मोड़ने के चलते फिसल गई. बाइक फिसलने से गिरे तीनों बदमाशों को पुलिस ने पकड़ना चाहा तो दो उसकी गिरफ्त में आ गए जबकि एक भागने लगा.

बदमाशों की खंगाली जा रही क्राइम कुंडली

पुलिस ने भाग रहे बदमाश को भी पकड़ना चाहा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लग गई. गोली लगने से घायल बदमाश ऋतिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने तीनों बदमाशों गिरफ्तार किया है. पकड़े गए सभी बदमाशों की क्राइम हिस्ट्री खंगाली जा रही है.

गाजीपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शातिर वांछित गो-तस्कर मुठभेड़ में घायल

गाजीपुर में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान वांछित शातिर गौ तस्कर व पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से शातिर गौ तस्कर सभाजीत उर्फ शालू यादव घायल हो गए. जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. पकड़े गए गौ तस्कर के पास से एक देसी तमंचा, खोखा, दो जिंदा कारतूस के साथ बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की गई है. इसबात की पुष्टि सीओ जमानिया अनिल कुमार ने की है.

रोकने पर बदमाशों ने की भागने की कोशिश

इस दौरान उन्होंने बताया कि ज़मानिया थाने की पुलिस और एक शातिर वांछित गो-तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अभियुक्त सभाजीत उर्फ़ शालू यादव गोली लगने से घायल हो गया है. पकड़ा गया ये आरोपी पिछले दिनों पुलिस टीम पर फायरिंग कर फरार हो गया था. आज पुलिस की दबिश के दौरान दिलदारनगर मार्ग पर एक बिना नंबर प्लेट मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध को जब रोकने का प्रयास किया गया, तो उसने भागने की कोशिश की.

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी को लगी गोली

घेराबंदी होने पर उसने पुलिस को निशाना बनाकर एक गोल़ी चलाई. जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की और आरोपी के पैर में गोली लगी. जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. पकड़े गए गौ तस्कर के पास से एक देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस, दो ज़िंदा कारतूस और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद किया गया है. गिरफ्तार गौ तस्कर का लंबा आपराधिक इतिहास भी सामने आया है, जिसमें गो-तस्करी और आर्म्स एक्ट से जुड़े कई मुकदमे दर्ज हैं. आरोपी पर आजमगढ़ और गाजीपुर के कई थानों में केस चल रहे हैं. फिलहाल पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है.