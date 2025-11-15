Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3004525
Zee UP-UttarakhandUP Crime

यूपी के इन दो जिलों में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, एनकाउंटर में चार शातिर बदमाश गिरफ्तार

UP Police Encounter: यूपी के रायबरेली और गाजीपुर जिले में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला. मुठभेड़ में चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इनमें से दो पैर में गोली लगने से घायल हो गए.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 15, 2025, 09:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP Police Encounter
UP Police Encounter

Raebareli Encounter: रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने तीन बदमाशों को दबोच लिया. पकड़े गए बदमाशों में से एक के पैर में गोली लगी है. सभी बदमाश बिहार राज्य के निवासी बताये जा रहे हैं. 

लालगंज इलाके में हुई मुठभेड़
मामला लालगंज थाना इलाके के बहाई चौकी के पास का है. यहाँ डलमऊ मोड़ पर लालगंज थाना इंचार्ज प्रमोद सिंह दल बल के साथ रूटीन चेकिंग कर रहे थे. उसी दौरान सामने से आ रहे तीन बाइक सवारों को पुलिस ने रोकना चाहा तो उन लोगों ने बाइक अम्बारा पश्चिम की तरफ मोड़ दी. तेज़ स्पीड में बाइक मोड़ने के चलते फिसल गई. बाइक फिसलने से गिरे तीनों बदमाशों को पुलिस ने पकड़ना चाहा तो दो उसकी गिरफ्त में आ गए जबकि एक भागने लगा. 

बदमाशों की खंगाली जा रही क्राइम कुंडली
पुलिस ने भाग रहे बदमाश को भी पकड़ना चाहा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लग गई. गोली लगने से घायल बदमाश ऋतिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने तीनों बदमाशों गिरफ्तार किया है. पकड़े गए सभी बदमाशों की क्राइम हिस्ट्री खंगाली जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

गाजीपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शातिर वांछित गो-तस्कर मुठभेड़ में घायल
गाजीपुर में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान वांछित शातिर गौ तस्कर व पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से शातिर गौ तस्कर सभाजीत उर्फ शालू यादव घायल हो गए. जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. पकड़े गए गौ तस्कर के पास से एक देसी तमंचा, खोखा, दो जिंदा कारतूस के साथ बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की गई है. इसबात की पुष्टि सीओ जमानिया अनिल कुमार ने की है. 

रोकने पर बदमाशों ने की भागने की कोशिश
इस दौरान उन्होंने बताया कि ज़मानिया थाने की पुलिस और एक शातिर वांछित गो-तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अभियुक्त सभाजीत उर्फ़ शालू यादव गोली लगने से घायल हो गया है. पकड़ा गया ये आरोपी पिछले दिनों पुलिस टीम पर फायरिंग कर फरार हो गया था. आज पुलिस की दबिश के दौरान दिलदारनगर मार्ग पर एक बिना नंबर प्लेट मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध को जब रोकने का प्रयास किया गया, तो उसने भागने की कोशिश की. 

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी को लगी गोली
घेराबंदी होने पर उसने पुलिस को निशाना बनाकर एक गोल़ी चलाई. जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की और आरोपी के पैर में गोली लगी. जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. पकड़े गए गौ तस्कर के पास से एक देसी तमंचा, एक खोखा कारतूस, दो ज़िंदा कारतूस और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद किया गया है. गिरफ्तार गौ तस्कर का लंबा आपराधिक इतिहास भी सामने आया है, जिसमें गो-तस्करी और आर्म्स एक्ट से जुड़े कई मुकदमे दर्ज हैं. आरोपी पर आजमगढ़ और गाजीपुर के कई थानों में केस चल रहे हैं. फिलहाल पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी है.

 

TAGS

UP Encounter

Trending news

bala kumbha Muni mahamandleshwar
जापान के ताकायुकी बने निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर,कहलाएंगे बाला कुंभ पुरी महाराज
Agra News
Agra मेट्रो स्टेशन पर आतंकी हमला नाकाम, सुरक्षा बलों ने संदिग्ध को किया गिरफ्तार
Shravasti News
खेल-खेल में जहरीले बीज खा गए बच्चे,2 दर्जन से अधिक बच्चे बीमार,श्रावस्ती में हड़कंप
Uttarakhand Cold Wave Alert
सावधान!उत्तराखंड में कंपाने वाली ठंड, 2-3 दिन में रातें होंगी सर्द, पारा 5°C से नीचे
Gorakhpur News
आधी रात गोरखपुर में सनसनी... घर में घुसकर ऑटो चालक को गोली मारी
Lucknow latest news
खुशखबरी! UP के सरकारी अस्पतालों में मिलेंगी पहले से ज्यादा दवाएं, नई ड्रग लिस्ट जारी
lakhimpur latest news
लखीमपुर–बहराइच में बाघ और तेंदुए का आतंक बढ़ा, एक बुजुर्ग की मौत, किसान गंभीर घायल
Noida News
नोएडा में ऑनलाइन गेमिंग ठगी का भंडाफोड़, पति-पत्नी सहित 8 गिरफ्तार,
Hardoi News
सभी को जान से मार दूंगा... दो पक्षों में लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला
Noida News
मोहब्बत में मिला मौत का इनाम, प्रेमी ने गंडासे से काटी गर्दन, नाले में फेंका शव…