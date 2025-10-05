Advertisement
रात में गिरफ्तारी, दिन में फरारी और शाम को एनकाउंटर....जब दो करोड़ लूटने वाले का 'सिंघम' से हुआ सामना

Firozabad News: फ‍िरोजाबाद पुलिस के मुताबिक, दो करोड़ रुपये लूट का मुख्‍य आरोपी नरेश उर्फ पंकज पुत्र भूदेव शर्मा निवासी अरनी थाना खैर जनपद अलीगढ़ पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 05, 2025, 11:31 PM IST
Firozabad News: फ‍िरोजाबाद पुलिस ने दो करोड़ रुपये की लूट करने वाले मुख्‍य आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया है. पुलिस कस्‍टडी के दौरान आरोपी चकमा देकर फरार हो गया था. पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है. वहीं, ASP अनुज चौधरी बाल-बाल बच गए. एनकाउंटर के समय ASP के बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली लग गई. 

लूट का आरोपी ढेर 
फ‍िरोजाबाद पुलिस के मुताबिक, दो करोड़ रुपये लूट का मुख्‍य आरोपी नरेश उर्फ पंकज पुत्र भूदेव शर्मा निवासी अरनी थाना खैर जनपद अलीगढ़ पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था. करीब एक सप्‍ताह पहले ही नरेश ने दो करोड़ रुपये की लूट की घटना को अंजाम दिया था. इस घटना ने जिले में कानून व्‍यवस्‍था पर सवाल खड़े कर दिए थे. पुलिस ने लूट के आरोपी 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था. मुख्‍य आरोपी नरेश उर्फ पंकज फरार हो गया था. पुलिस ने रविवार को एनकाउंटर में मार गिराया. 

एसीपी अनुज चौधरी बाल-बाल बचे 
फ‍िरोजाबाद पुलिस के मुताबिक, आरोपी नरेश को टीम ने पूरी तरह से घेर लिया था, लेकिन आरोपी नरेश भागने की फिराक में था. इस दौरान उसने पुलिस टीम पर कई फायर किए. ASP अनुज चौधरी ने बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया. इस दौरान आरोपी ने ASP को गोली मारी थी, जो उनके सीने में आकर लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट पहने होने की वजह से वो बाल-बाल बचे गए. आरोपी बदमाश को पुलिस कस्टडी से भागते समय एनकाउंटर किया गया. पुलिस ने लूट की शेष रकम और घटना में प्रयुक्त हथियार बरादम कर लिया है. 

पेट में दर्द होने की बात कहकर पुलिस को रुकवाया 
पुलिस ने बताया कि मुख्‍य आरोपी नरेश रास्ते में पेट पेट दर्द का बहाना बनाया और बाजारा के खेत में फ्रेश होने की बात कहकर पुलिस को चकमा देकर भागने लगा. इसके बाद आरोपी नरेश की की जंगल में कांम्बिग कर तलाश की जा रही थी, तभी मुखबिर की सूचना पर हलपुरा हाईवे पुल के पास फरार अभियुक्त की गठित टीमों द्वारा घेराबंदी की तो अभियुक्त ने भागने के लिए पुलिस पर फायरिंग करने लगा. जवाबी कार्रवाई में ढेर हो गया. 

यह भी पढ़ें : Ayodhya News: अयोध्या में बीजेपी नेता को सरेआम मारी गोली, हालत गंभीर, हिरासत में गोली चलाने वाला बिजनेस पार्टनर

यह भी पढ़ें :  Varanasi News:वाराणसी के मेंटल हॉस्पिटल से उन्नाव जेल का बंदी भागा, जानलेवा हमले का आरोपी, पुलिस खोज में जुटी

