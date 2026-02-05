UP Road Accident: उन्नाव से बिजनौर तक रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत, दर्जनों घरों में पसरा मातम

Unnao Road Accident: उत्तर प्रदेश आज भीषण सड़क हादसों से दहल गया है. पिछले 24 घंटे में प्रदेश के उन्नाव, अलीगढ़, लखीमपुर खिरी समेत कई जिलों में भयंकर सड़क हादसे हुए हैं. जिनमें 11 लोगों की जान चली गई है. जबकि, 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. जिनकों इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पहला भीषण सड़क हादसा उन्नाव का है. यहां कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया. बताया जा रहा है कि सोहरामऊ थाना क्षेत्र के भल्ला फार्म के पास तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क क्रॉस कर रही ट्रक को टक्कर मारी फिर अनियंत्रित होकर बाइक सवार एक ही परिवार को कुचल दिया.

एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

यह हादसा इतना भीषण था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक पर सवार पति-पत्नी, बेटा और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई. हाईवे पर शव क्षत-विक्षत हालत में पड़े मिले. घटना की सूचना पर सीओ हसनगंज अरविंद चौरसिया और सोहरामऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल पर एंबुलेंस भी पहुंची, लेकिन दर्दनाक हादसे में पति पत्नी और दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी.

पुलिस के कब्जे में दोनों ट्रक, ड्राइवर फरार

पुलिस ने मृतकों के छत विक्षत शव के अवशेषों को पॉलीथिन में भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं घटना के बाद से ट्रक चालक फरार हैं. पुलिस ने दोनों ट्रकों को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. जानकारी के मुताबिक, उन्नाव के सोहरामऊ थाना क्षेत्र के भल्ला फार्म के पास नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रही ट्रक पर टक्कर मारी, फिर अनियंत्रित होकर लखनऊ से कानपुर जा रही बाइक को टक्कर मार दी.

सीएम योगी ने लिया संज्ञान

मृतक अजगैन थाना क्षेत्र के रहने वाले थे. मृतकों में बाइक सवार वीरेंद्र, पत्नी ऋतु और 2 बच्चे बेटी अनुराधा ( 9 साल ) और बेटा रुद्र उम्र करीब 6 साल हैं. इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही मुख्यमंत्री ने 4 लोगों की मौत पर दुख जताया है.

आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस

पुलिस ने मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दी है. घटना के बाद से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है. सीओ हसनगंज अरविंद चौरसिया ने बताया कि आज भल्ला फार्म के पास एक ट्रक द्वारा बाइक को टक्कर मार दी गई, जिसमें एक ही परिवार के चार लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई. ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

उन्नाव में कोहरे का कहर

वहीं, उन्नाव के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते ट्रक और डंपर की आपस में टक्कर हो गई. जिसके बाद स्लीपर बस, कार, ट्रक जैसी दर्जनों वाहन गाड़ियां एक के बाद एक पीछे से टकराईं. जिससे 10 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है.

लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा

इसके अलावा लखीमपुर खीरी के गोला कोतवाली इलाके के पीलीभीत-बस्ती मार्ग पर कोहरे और धुंध के चलते एक कार अज्ञात वाहन से टकरा गई. जिससे कार में सवार तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं . कार सवार दिल्ली से बहराइच तिलक समारोह में जा रहे थे. उधर, रायबरेली में बाइक सवार युवक की डम्पर से टक्कर के बाद दर्दनाक मौत हो गई. बाइक पर सवार उसका साढ़ी गंभीर तौर पर ज़ख़्मी है. मामला गुरबख्शगंज थाना इलाके का है.

अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर

अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र स्थित नौरंगाबाद पुल पर तेज रफ्तार और गलत दिशा से आ रही कार के कारण भीषण सड़क हादसा हो गया. रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही दूसरी कार को जोरदार टक्कर मार दी. इसी दौरान पीछे से आ रही एक स्कूटी भी भिड़ंत के बाद बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों से टकरा गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के एयरबैग खुल गए. हादसे में घायल लोगों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया.

ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर

बिजनौर में भी तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगने से बाइक सवार मां-बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. वहीं, गोंडा जिले में करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मसौलिया गौरा माझा मार्ग पर देर रात हुए सड़क हादसे में 40 वर्षीय नरसिंह की ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई है. वहीं 38 वर्षीय लालू नाम का युवक गंभीर रूप से घायल है, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करनैलगंज ले जाया गया. जहां से हालत गंभीर होने पर गोंडा अंबेडकर कॉलेज रेफर कर दिया गया है.

