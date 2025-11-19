बाइक टैक्सी ड्राइवर निकला सीरियल किलर! कभी लखनऊ में था आतंक, एक घंटे में किये थे 3 मर्डर

Vishal Singh/Lucknow: बीती एक जुलाई से फरार हुए यूपी के सीरियल किलर सोहराब को दिल्ली पुलिस व और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है. सोहराब का कभी यूपी में आतंक था और उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर कई हत्याएं की थी. सोहराब पैरोल पर जेल से भाग निकला था और कोलकाता में छिपकर एप बेस्ड बाइक चला रहा था. सोराब पर हत्या और लूट जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उसके कोलकाता में छिपने के मकसद की जांच कर रही है.

कैसे भाग था था जेल से

बता दें कि सोहराब साल 2005 के ट्रिपल मर्डर केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था. उसने अपनी पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर 26 जून को पैरोल पर रिहाई मांगी थी. लेकिन पैरोल पर बाहर आने के बाद वो एक जुलाई से फरार हो गया. हालांकि उसका भाई सलीम रुस्तम जेल में ही बंद रहा.

सोराब पर हत्या,डकैती समेत 30 से ज्यादा मामले दर्ज

जांच में सामने आया कि वह पत्नी व खुद का खर्च चलाने के लिए चार महीने से फर्जी पहचान पत्र की मदद से टैक्सी बाइक चला रहा था. सोहराब पर यूपी में 30 से ज्यादा हत्या, डकैती, लूट समेत अन्य गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. अब पुलिस उसके मददगारों की तलाश में लगी है.

SSP को चैलेंज कर किये थे ट्रिपल मर्डर

बता दें कि 20 साल पहले साल 2005 में ईद के दिन सोहराब ने ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया था. सोहराब ने तत्कालीन एसएसपी को चुनौती देकर ईद के दिन अपने दुश्मनों को अपने भाइयों के साथ गोलियों से भून डाला था. उसने एक एक घंटे के अंदर एक के बाद एक तीन मर्डर किये थे. ट्रिपल मर्डर के बाद सोहराब और उसके भाई किलर ब्रदर्स- सलीम रुस्तम और सोहराब के नाम से कुख्यात हो गए.

पार्षद पप्पू पांडे को भूना था गोलियों से

लखनऊ के कैंटोनमेंट एरिया के अमीनाबाद में सोराब ने पार्षद पप्पू पांडे को सरे आम गोलियों से भून डाला था. वहां के लोग बताते हैं कि इस हत्याकांड से पूरा इलाका इतना दहशत में आ गया था कि लोगों ने रात में घर से निकलना छोड़ दिया था. बच्चों को घर में बंद रहना पड़ता था. अगर किसी के दरवाजे पर कोई दस्तक होती थी तो लोग डर के मारे कुंदी खोलने में भी घबराते थे. हर कोई डरा हुआ रहता था लेकिन कोई इस हत्याकांड पर बात नहीं करता था.

