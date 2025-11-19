Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3010595
Zee UP-UttarakhandUP Crime

बाइक टैक्सी ड्राइवर निकला सीरियल किलर! कभी लखनऊ में था आतंक, एक घंटे में किये थे 3 मर्डर

Lucknow Crime News: दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर मोहम्मद सोहराब को कोलकाता से गिरफ्तार किया. सोहराब का यूपी में ख़ौफ़ ऐसा था कि उसने अपने तीन भाइयों के साथ मिलकर लखनऊ में एक घटे के अंदर 3 लोगों की हत्या की थी.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 19, 2025, 08:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाइक टैक्सी ड्राइवर निकला सीरियल किलर! कभी लखनऊ में था आतंक, एक घंटे में किये थे 3 मर्डर

Vishal Singh/Lucknow: बीती एक जुलाई से फरार हुए यूपी के सीरियल किलर सोहराब को दिल्ली पुलिस व और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है. सोहराब का कभी यूपी में आतंक था और उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर कई हत्याएं की थी. सोहराब पैरोल पर जेल से भाग निकला था और कोलकाता में छिपकर एप बेस्ड बाइक चला रहा था. सोराब पर हत्या और लूट जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उसके कोलकाता में छिपने के मकसद की जांच कर रही है.

कैसे भाग था था जेल से
बता दें कि सोहराब साल 2005 के ट्रिपल मर्डर केस में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था. उसने अपनी पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर 26 जून को पैरोल पर रिहाई मांगी थी. लेकिन पैरोल पर बाहर आने के बाद वो एक जुलाई से फरार हो गया. हालांकि उसका भाई सलीम रुस्तम जेल में ही बंद रहा.   

सोराब पर हत्या,डकैती समेत 30 से ज्यादा मामले दर्ज
जांच में सामने आया कि वह पत्नी व खुद का खर्च चलाने के लिए चार महीने से फर्जी पहचान पत्र की मदद से टैक्सी बाइक चला रहा था. सोहराब पर यूपी में 30 से ज्यादा हत्या, डकैती, लूट समेत अन्य गंभीर मुकदमे दर्ज हैं. अब पुलिस उसके मददगारों की तलाश में लगी है.

Add Zee News as a Preferred Source

SSP को चैलेंज कर किये थे ट्रिपल मर्डर 
बता दें  कि 20 साल पहले साल 2005 में ईद के दिन सोहराब ने ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया था. सोहराब ने तत्कालीन एसएसपी को चुनौती देकर ईद के दिन अपने दुश्मनों को अपने भाइयों के साथ गोलियों से भून डाला था. उसने एक एक घंटे के अंदर एक के बाद एक तीन मर्डर किये थे. ट्रिपल मर्डर के बाद सोहराब और उसके भाई किलर ब्रदर्स- सलीम रुस्तम और सोहराब के नाम से कुख्यात हो गए. 

पार्षद पप्पू पांडे को भूना था गोलियों से
लखनऊ के कैंटोनमेंट एरिया के अमीनाबाद में सोराब ने पार्षद पप्पू पांडे को सरे आम गोलियों से भून डाला था. वहां के लोग बताते हैं कि इस हत्याकांड से पूरा इलाका इतना दहशत में आ गया था कि लोगों ने रात में घर से निकलना छोड़ दिया था. बच्चों को घर में बंद रहना पड़ता था. अगर किसी के दरवाजे पर कोई दस्तक होती थी तो लोग डर के मारे कुंदी खोलने में भी घबराते थे. हर कोई डरा हुआ रहता था लेकिन कोई इस हत्याकांड पर बात नहीं करता था.  

ये भी पढ़ें: लखीमपुर खीरी में गुजरात ATS की रेड, संदिग्ध आतंकी सुहेल के घरवालों से पूछताछ, क्या दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हैं तार?

TAGS

Lucknow latest newsUP Crime news

Trending news

Greater Noida
ग्रेटर नोएडा में तीन मंजिला मकान भरभराकर गिरा, मलबे में दबे 11 मजदूर, एक की मौत
Gorakhpur News
गोरखपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बर्थडे मनाकर लौट रहे पांच दोस्तों की कार पलटी
cm yogi news today
मेरठ, कानपुर, मथुरा में होंगी स्मार्ट सुविधाएं, मॉडल स्मार्ट सिटी की बनेगी पहचान!
Kanpur News
दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा! कानपुर–नेपाल कनेक्शन पर एजेंसियों की नजर
jalaun news
जालौन में अवैध दुकानों पर टूटा प्रशासन का पीला पंजा ! मचा अफरा-तफरी
muradabad news
नौकरी का चक्कर ! पत्नी ने जिद में जिंदगी छोड़ी,तो पति ने वियोग में दे दी जान
baghpat news
टला बड़ा हादसा, बागपत कलेक्ट्रेट में दिव्यांग शूटर ने किया आत्मदाह का प्रयास !
noida Latest News
ग्रेटर नोएडा में प्रिंटिंग प्रेस की आड़ में आतंक का प्रचार! UPATS ने मारा छापा
Sambhal latest news
संभल में जुटने लगी हिंदू संगठनों की भीड़, फिर गर्माया जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर विवाद
Bahraich news
डेढ़ साल की मासूम पर कुत्तों का अटैक, लाठी-डंडे हांककर परिजनों ने भगाया