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शहज़ाद भट्टी की 'स्पेशल जिहाद टीम' की तलाश तेज, एटीएस की रडार यूपी के 30 से ज्यादा युवक; अब तक 15 गिरफ्तार

UP Terror Alert:देश के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और ISIS समर्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी के आतंकी मॉड्यूल को सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 19, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:58 AM IST
शहज़ाद भट्टी की 'स्पेशल जिहाद टीम' की तलाश तेज, एटीएस की रडार यूपी के 30 से ज्यादा युवक; अब तक 15 गिरफ्तार
Image Credit: Lucknow News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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