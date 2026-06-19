यूपी एटीएस खंगाल रही इस पूरे टेरर मॉड्यूल की बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स

इससे पहले इन दोनों ने बुलंदशहर में कई प्रमुख स्थानों पर खूंखार आतंकी आबिद जट्ट के पोस्टर लगाए थे, जिसका वीडियो बनाकर इन्होंने अपने पाकिस्तानी आकाओं को भेजा और उसके एवज में इन्हें 12,000 का भुगतान किया गया था. फिलहाल यूपी एटीएस इस पूरे टेरर मॉड्यूल की बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स खंगाल रही है. इनके बैंक खातों में आई विदेशी फंडिंग, इनके छुपे हुए संपर्क सूत्रों और उत्तर प्रदेश में सक्रिय संभावित स्लीपर सेल को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है.