/सात बार प्लास्टिक सर्जरी, फर्जी शादी और हाई-प्रोफाइल रैकेट: एक साल बाद लखनऊ में दबोची गई उज्बेकिस्तानी लोला

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लखनऊ/विशाल सिंह: लखनऊ में विदेशी महिलाओं को अवैध तरीके से भारत लाकर कथित देह व्यापार के नेटवर्क का संचालन करने के मामले में करीब एक साल से फरार चल रही उज्बेकिस्तान की लोला कायूमोवा को आखिरकार जांच एजेंसी ने पकड़ लिया. आईबी की टीम ने उसे हिरासत में लेने के बाद सुशांत गोल्फ सिटी थाने की पुलिस के सुपुर्द कर दिया. गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी थाने पहुंचे और कई घंटे तक लोला से पूछताछ कर गिरोह से जुड़े अहम सुराग जुटाए.
जून 2025 में खुला था नेटवर्क का राज
इस मामले का खुलासा जून 2025 में हुआ था. मुखबिर की सूचना पर क्षेत्रीय विदेशी पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) की टीम ने 20 जून को सुशांत गोल्फ सिटी इलाके के न्यू हजरतगंज स्थित एक अपार्टमेंट में छापा मारा था. कमरा नंबर 527 से उज्बेकिस्तान की रहने वाली होलिडा और नीलोफर को पकड़ा गया था. दोनों के पास कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज मिले थे और जांच में उनके भारत में अवैध रूप से रहने की बात सामने आई थी.
लोला बताई गई थी पूरे नेटवर्क की मास्टरमाइंड
पूछताछ और जांच के दौरान लोला कायूमोवा का नाम सामने आया. आरोप है कि वह उज्बेकिस्तान और नेपाल के संपर्कों के जरिए विदेशी महिलाओं को भारत लाती थी. इसके बाद कथित तौर पर उनकी प्लास्टिक सर्जरी कराकर हुलिया बदलवाया जाता था और पॉश इलाकों के फ्लैटों में रखकर रैकेट संचालित किया जाता था.
पहचान छिपाने के लिए सात बार सर्जरी!
जांच में लोला के बारे में चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई है. बताया जा रहा है कि उसकी वास्तविक उम्र करीब 49 वर्ष है, लेकिन कम उम्र की दिखने और अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने कथित तौर पर सात बार प्लास्टिक सर्जरी कराई. वह विदेशी महिलाओं की पहचान बदलने के लिए भी डॉक्टरों की मदद लेती थी.
ग्राहक को बनाया पति, फर्जी दस्तावेज से बनवाए पहचान पत्र
पुलिस की पड़ताल में यह भी सामने आया कि लोला ने कथित तौर पर लखनऊ में चोरी-छिपे शादी की थी. आरोप है कि उसने फर्जी मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया. जिस व्यक्ति को दस्तावेजों में पति बताया गया, वह कथित तौर पर उसका ग्राहक था. जांच एजेंसियां अब उसके विदेशी नेटवर्क और भारत में तैयार किए गए दस्तावेजों की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं.
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