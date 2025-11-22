Gonda News: Selfie और Reels के लिए खतरनाक स्टंट, पानी की टंकी पर चढ़ युवक ने किया ऐसा काम, देख हर कोई हैरान!

Gonda Selfie and Reel Addiction News: गोंडा जिले के नवाबगंज नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों नवयुवकों पर फोटो और वीडियो शूट का एक खतरनाक क्रेज चढ़ा हुआ है. यह दीवानगी इस कदर हावी है कि कुछ युवक अपनी जान की परवाह किए बगैर नगर की 50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़कर वीडियो और तस्वीरें बना रहे हैं. उनकी इस जोखिम भरी हरकत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि पुलिस को भी हरकत में ला दिया है.

क्या है ये पूरा मामला?

यह मामला ​​नगर पालिका क्षेत्र नवाबगंज की है, जहां कुछ उत्साही युवक को पानी की टंकी की छत पर देखा गया. ये युवक बिना किसी सुरक्षा उपकरण या सावधानी के खतरनाक ऊंचाई पर चढ़ गए. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वे टंकी के एकदम ऊपरी हिस्से पर खड़े होकर अलग-अलग पोज में फोटो और वीडियो बनवा रहे हैं. ऐसा लगता है जैसे उन्हें अपनी जान की बाजी लगाने से भी कोई डर नहीं है.

युवकों की पहचान में जुटी पुलिस

इतनी ऊंचाई से जरा सी चूक भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, लेकिन युवाओं को इसका कोई खौफ नहीं है. ​युवकों की यह लापरवाही न सिर्फ उनके लिए बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी चिंता का विषय बन गई है. पानी की टंकी एक सार्वजनिक संपत्ति है और इस तरह अनाधिकृत रूप से उस पर चढ़ना सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है. ​

Add Zee News as a Preferred Source

इस घटना का वीडियो जैसे ही नवाबगंज पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस फौरन हरकत में आ गई है. नवाबगंज पुलिस ने वायरल वीडियो की सत्यता और टंकी पर चढ़ने वाले युवकों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: Noida News: देवरानी-जेठानी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार, नोएडा के घरों से उड़ाई थी 85 लाख की ज्वेलरी, घरेलू नौकरानी की करतूतें उड़ा देंगी होश!