Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3013849
Zee UP-UttarakhandUP Crime

Gonda News: Selfie और Reels के लिए खतरनाक स्टंट, पानी की टंकी पर चढ़ युवक ने किया ऐसा काम, देख हर कोई हैरान!

Gonda Selfie and Reel Addiction News: गोंडा जिले का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में कुछ युवक पानी की टंकी की छत पर चढ़कर रील बनाते दिखे. इस दौरान उन्होंने टंकी के एकदम ऊपरी हिस्से पर खड़े होकर अलग-अलग पोज में फोटो क्लिक किए. अब पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 22, 2025, 10:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gonda News
Gonda News

Gonda Selfie and Reel Addiction News: गोंडा जिले के नवाबगंज नगर पालिका क्षेत्र में इन दिनों नवयुवकों पर फोटो और वीडियो शूट का एक खतरनाक क्रेज चढ़ा हुआ है. यह दीवानगी इस कदर हावी है कि कुछ युवक अपनी जान की परवाह किए बगैर नगर की 50 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़कर वीडियो और तस्वीरें बना रहे हैं. उनकी इस जोखिम भरी हरकत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि पुलिस को भी हरकत में ला दिया है.

क्या है ये पूरा मामला?
यह मामला ​​नगर पालिका क्षेत्र नवाबगंज की है, जहां कुछ उत्साही युवक को पानी की टंकी की छत पर देखा गया. ये युवक बिना किसी सुरक्षा उपकरण या सावधानी के खतरनाक ऊंचाई पर चढ़ गए. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि वे टंकी के एकदम ऊपरी हिस्से पर खड़े होकर अलग-अलग पोज में फोटो और वीडियो बनवा रहे हैं. ऐसा लगता है जैसे उन्हें अपनी जान की बाजी लगाने से भी कोई डर नहीं है. 

युवकों की पहचान में जुटी पुलिस
इतनी ऊंचाई से जरा सी चूक भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, लेकिन युवाओं को इसका कोई खौफ नहीं है. ​युवकों की यह लापरवाही न सिर्फ उनके लिए बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी चिंता का विषय बन गई है. पानी की टंकी एक सार्वजनिक संपत्ति है और इस तरह अनाधिकृत रूप से उस पर चढ़ना सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है. ​

Add Zee News as a Preferred Source

इस घटना का वीडियो जैसे ही नवाबगंज पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस फौरन हरकत में आ गई है. नवाबगंज पुलिस ने वायरल वीडियो की सत्यता और टंकी पर चढ़ने वाले युवकों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: Noida News: देवरानी-जेठानी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार, नोएडा के घरों से उड़ाई थी 85 लाख की ज्वेलरी, घरेलू नौकरानी की करतूतें उड़ा देंगी होश!

TAGS

youth climbed water tankSelfie Addiction Newsgonda newsViral Video

Trending news

Noida News
सर,आपकी जॉब कन्फर्म है,बस 950 रुपये चार्ज…नोएडा में फर्जी जॉब कॉल सेंटर का भंडाफोड़
Amethi Accident
अमेठी में बारात से लौटते तीन युवकों की दर्दनाक मौत, तेज रफ्तार डीसीएम से टकराई बुलेट
Azamgarh news
आजमगढ़ में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, 25 हजार का ईनामी करीम मुठभेड़ में गिरफ्तार
Meerut News
मेरठ की शातिर सोनिया! खुद रची बेटे के झूठे अपहरण की साजिश,सच खुला तो दंग रह गई पुलिस
Noida News
देवरानी-जेठानी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार, नोएडा के घरों से उड़ाई थी 85 लाख की ज्वेलरी
bus accident in etawah
इटावा में तेज रफ्तार का कहर, यात्रियों से भरी स्लीपर बस की ट्रक से जोरदार टक्कर
mirzapur news
राजस्थान की अंबुजा सीमेंट प्लांट में बड़ा हादसा: यूपी के तीन मजदूर जिंदा जले
Uttarakhand Cold Wave Alert
उत्तराखंड में भयंकर ठंड का अलर्ट! माइनस 6 डिग्री पहुंचा बद्रीनाथ का पारा;पढ़ें अपडेट
Shamli news
सगाई के जश्न में होश खो बैठे डॉक्टर साहब! मंगेतर संग अस्पताल में लगाए ठुमके
Azamgarh news
खोपड़ी कई टुकड़ों में, हाथ–पैर की हड्डियां दूर बिखरी मिली…मंजर देख कांप उठा किसान