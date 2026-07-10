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रिटायर्ड ARTO के घर रेड, हर कोने ने उगले नोट और सोना, गुप्त तिजोरियां देख अधिकारी भी दंग! 1.62 करोड़ नकद बरामद

लखनऊ मे आय से अधिक संपत्ति के मामले में रिटायर्ड सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) ललित कुमार के अलीगंज स्थित आवास पर हुई विजिलेंस की छापे में काली कमाई का खुलासा हुआ है. शुरुआती आकलन में बरामद हुई संपत्तियों का कुल मूल्य 35 करोड़ रुपये के करीब है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 10, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:00 AM IST
रिटायर्ड ARTO के घर रेड, हर कोने ने उगले नोट और सोना, गुप्त तिजोरियां देख अधिकारी भी दंग! 1.62 करोड़ नकद बरामद
Image Credit: lucknow newsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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