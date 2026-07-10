/रिटायर्ड ARTO के घर रेड, हर कोने ने उगले नोट और सोना, गुप्त तिजोरियां देख अधिकारी भी दंग! 1.62 करोड़ नकद बरामद

2020 की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच

ललित कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत वर्ष 2020 में शासन तक पहुंची थी. उस समय वह कानपुर आरटीओ कार्यालय में संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पद पर तैनात थे. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने 11 सितंबर 2020 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन (ACO) को विस्तृत जांच की अनुमति दी थी. इसके बाद उनकी आय, खर्च, बैंक खाते, निवेश और संपत्तियों की जांच शुरू हुई.