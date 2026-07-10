/रिटायर्ड ARTO के घर रेड, हर कोने ने उगले नोट और सोना, गुप्त तिजोरियां देख अधिकारी भी दंग! 1.62 करोड़ नकद बरामद

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विशाल सिंह/लखनऊ: आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ने रिटायर्ड सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (ARTO) ललित कुमार के अलीगंज स्थित आवास पर छापा मारकर करोड़ों रुपये की कथित काली कमाई का खुलासा किया है. शुरुआती आकलन में बरामद संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 35 करोड़ रुपये बताया गया है.
घर के हर कोने में छिपाई गई थी नकदी
विजिलेंस की टीम ने 7 और 8 जुलाई 2026 को सर्च ऑपरेशन चलाया था. तलाशी के दौरान घर के अलग-अलग हिस्सों में पैकेट बनाकर छिपाए गए करीब 1.62 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए. जांच के दौरान टीम ने केवल अलमारियों और लॉकरों तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि बेड, फर्नीचर, स्टोर रूम, फॉल्स पैनल और दीवारों की भी बारीकी से जांच की.
घर में कई गुप्त स्थान और इनबिल्ट तिजोरियां
सूत्रों के मुताबिक, घर में कई गुप्त स्थान और इनबिल्ट तिजोरियां बनाई गई थीं, जहां नकदी और कीमती सामान रखा गया था। हर नई बरामदगी के साथ टीम को नए "सीक्रेट स्पॉट" मिलते गए, जिसके चलते तलाशी कई घंटों तक चली.
20 करोड़ के सोने-चांदी के बिस्किट और जेवर
तलाशी के दौरान विजिलेंस को सोने-चांदी के बिस्किट, जेवरात और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले. इनकी अनुमानित कीमत करीब 20 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा दो कारें, एक रिवॉल्वर और घर की साज-सज्जा पर किए गए भारी खर्च का रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में लिया गया है।
15 अचल संपत्तियों के दस्तावेज मिले
जांच में लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और नोएडा में स्थित 15 अचल संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं. इनमें आवासीय भवन, प्लॉट, कृषि भूमि और फ्लैट बुकिंग शामिल हैं. इन संपत्तियों की कीमत भी करोड़ों रुपये आंकी गई है.
2020 की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
ललित कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत वर्ष 2020 में शासन तक पहुंची थी. उस समय वह कानपुर आरटीओ कार्यालय में संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पद पर तैनात थे. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने 11 सितंबर 2020 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन (ACO) को विस्तृत जांच की अनुमति दी थी. इसके बाद उनकी आय, खर्च, बैंक खाते, निवेश और संपत्तियों की जांच शुरू हुई.
लोकसभा चुनाव के कारण कार्रवाई में हुई देरी
सूत्रों के अनुसार जांच पूरी होने के बाद 2024 में उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मंजूरी की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण प्रक्रिया प्रभावित हुई. चुनाव के बाद आवश्यक स्वीकृतियां मिलने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई और विवेचना विजिलेंस, लखनऊ सेक्टर को सौंप दी गई.
पासवर्ड नहीं बताने पर दो घंटे फंसी रही टीम
छापेमारी के दौरान विजिलेंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती घर में रखी ऑटोमैटिक लॉक वाली तिजोरी को खोलना था. अधिकारियों ने कई बार पासवर्ड पूछा, लेकिन ललित कुमार पासवर्ड याद न होने की बात कहते रहे. इसके चलते कार्रवाई करीब दो घंटे तक प्रभावित रही. बाद में तकनीकी सहायता लेकर तिजोरी खोली गई और उसके भीतर रखे दस्तावेज व कीमती सामान बरामद किए गए.
जांच जारी
विजिलेंस अधिकारियों का कहना है कि बरामद नकदी, आभूषण, संपत्ति दस्तावेज और अन्य सामान की सूची तैयार कर आगे की जांच की जा रही है. आय से अधिक संपत्ति के इस मामले में अभी और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.
मुख्य बिंदु
1.62 करोड़ रुपये नकद बरामद
करीब 35 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति का खुलासा
20 करोड़ रुपये के सोने-चांदी के बिस्किट और जेवर मिले
लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और नोएडा में 15 संपत्तियों के दस्तावेज बरामद
2020 की शिकायत के बाद शुरू हुई थी जांच
ऑटोमैटिक लॉक तिजोरी खोलने में विजिलेंस को लगी दो घंटे की मशक्कत
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