Deoria News:फ्रेशर पार्टी में अश्लीलता! अश्लील गानों पर स्टूडेंट्स ने जमकर लगाए ठुमके, वीडियो ने मचाया तहलका

Deoria News: देवरिया के कॉलेज का एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है. वायरल वीडियो एक फ्रेशर पार्टी का बताया जा रहा है. जिसमें स्टूडेंट्स अश्लील गानों पर ठुमके लगाते दिख रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद जांच कमेटी बनाई गई है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 18, 2025, 12:14 PM IST
Deoria News
Deoria News

Deoria News/त्रिपुरेश त्रिपाठी: देवरिया जनपद में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक फ्रेशर पार्टी के दौरान छात्र-छात्राएं अश्लील गानों पर डांस करते हुए नजर आए. जब इस वायरल वीडियो की पड़ताल की गई तो यह वीडियो देवरिया जनपद के संत विनोवा पीजी कॉलेज के छात्र-छात्राओं का निकला, जो शहर के एक मैरिज हॉल में फ्रेशर पार्टी के दौरान अश्लील गानों पर डांस कर रहे थे.

अश्लीलता का वीडियो हुआ वायरल
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मामले में कॉलेज प्रशासन ने जांच कमेटी बैठा दी है. इस मामले में प्राचार्य अर्जुन मिश्रा से बात करने पर बताया कि यह बिना अनुमति का कार्यक्रम हो रहा था. छात्र-छात्राओं ने कॉलेज में अनुमति मांगी थी. जिसको मैंने मना कर दिया था, तब इन्होंने कॉलेज का बैनर लगाकर किसी मैरिज हॉल में कार्यक्रम किया है.

मामले की जांच के लिए बनी कमेटी
इस पूरे मामले में चार सदस्य सदस्यीय टीम बनाई गई है. प्रधानाचार्य ने कहा कि यह खेद जनक है. प्रधानाचार्य ने कहा कि खेद जनक है और शर्मनाक है. परिवार को भी सोचना चाहिए. कॉलेज में इस तरह की अनुमति नहीं देने पर छात्रों ने स्कूल में तालाबंदी भी की थी. पूरे मामले में जांच कमेटी बनाई गई है.

यह भी पढ़ें: रायबरेली में दर्दनाक हादसा, चाय बनाते वक्त गैस सिलेंडर में लगी आग, एक ही परिवार के चार सदस्य झुलसे

freshers partyDeoria newsViral VideoDeoria Viral NewsDance Video Viral

