Amroha News: बाइक से भिड़ीं यूट्यूबर बहनों की कार, मेले में हुई जबरदस्त लड़ाई, अमरोहा में गालीबाज महक-परी ने काटा बवाल
Amroha News: बाइक से भिड़ीं यूट्यूबर बहनों की कार, मेले में हुई जबरदस्त लड़ाई, अमरोहा में गालीबाज महक-परी ने काटा बवाल

Amroha News: अमरोहा के जोया में यूट्यूबर बहनों का हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दोनों बहनें हंगामा करती दिखीं. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:54 AM IST
Amroha News
Amroha News

Amroha News: सोशल मीडिया पर विवादित कंटेंट को लेकर चर्चाओं में रहने वाली संभल की यूट्यूबर बहनें फिर सुर्खियों में हैं. दरअसल, दोनों यूट्यूबर बहनें मेले से लौट रही थीं. तभी रास्ते में उनकी कार एक बाइक से टकरा गई. जिसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोका. जिससे भीड़ ने पीछा कर कार को रोक लिया. फिर ड्राइवर को उतारकर हाथापाई शुरू कर दी.

यूट्यूबर बहनों का हंगामा
तब महक और परी अपनी कार से उतरीं. फिर सड़क पर ही हंगामा करने लगीं. देखते ही देखते यह हंगामा बढ़ गया और मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. जब यह मामला शांत नहीं हुआ तो लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया. इस दौरान किसी ने पूरा वाक्या कैमरे में कैद कर लिया. इसके बाद हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.

इंटरनेट पर वीडियो वायरल
 जैसे ही शख्स ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया तो वह तेजी से वायरल हो गया. जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे दोनों यूट्यूबर बहनें हाईवोल्टेज ड्रामा कर रही हैं. उधर, मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक दोनों पक्ष वहां से जा चुके थे. यह घटना अमरोहा के जोया कस्बे की है.

यह भी पढ़ें: Hapur News: ब्वॉयफ्रेंड के साथ पिज्जा कैफे में इश्क लड़ा रही थी प्रेमिका... मौके पर पहुंचा भाई, फिर गूंजा चीख-पुकार का तांडव!

