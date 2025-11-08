कौन है हापुड़ की वंशिका, जिन्होंने माता-पिता को बेरहमी से पीटा? अब इस तरह से इंटरनेट पर मचाया तहलका

Hapur Influencer Vanshika Viral News: हापुड़ की फेमस थार वाली यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर इन्फ्लुएंसर वंशिका इन दिनों सुर्खियों में है. वंशिका पर अपने मां-बाप को मारने पीटने और घर से बाहर निकालने का संगीन आरोप लगा है. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. जिसमें वह अपने पिता के साथ झगड़ा करते नजर आ रही है. यह जिले के आदर्श नगर इलाके का मामला है.

वंशिका पर लगे संगीन आरोप

वायरल वीडियो में वंशिका अपने पिता से अभद्रता करती नजर आ रही है, जबकि, उसका पिता कह रहा है कि वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता. झगड़े के दौरान वंशिका अपनी मां पर भी चरित्रहीन होने के आरोप लगा रही है. इससे दो दिन पहले भी वंशिका का अपनी मां के साथ मारपीट किए जाने का वीडियो सामने आया था. जिसमें वंशिका हापुड़ प्रॉपर्टी और रुपयों के लेनदेन को लेकर अपनी मां के साथ न सिर्फ गाली-गलौज कर रही थी, बल्कि मारपीट भी कर रही थी.

वायरल वीडियो में वंशिका कह रही है कि ये घर मेरा है, प्लॉट मेरा है. ये झगड़ा यही नहीं थमा बल्कि हाथापाई तक उतर आया. वीडियो सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा भड़क गया.

कौन हैं इन्फ्लुएंसर वंशिका?

आरोप है कि फेमस होने के बाद वंशिका का व्यवहार पूरी तरह बदल गया है. उसने उनके साथ मारपीट की और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया. आपको बता दें, वंशिका एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है. वह अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर डांसिंग वीडियो शेयर करती हैं. यूट्यूब पर वंशिका के चैनल का नाम Vanshika Hapur Official Vk है. जबकि, इंस्टाग्राम पर 7 लाख फॉलोअर्स हैं. एक इंटरव्यू में वंशिका ने कहा था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती हैं.

