Bijnor News: बीवी संग संबंध बनाने पहुंचा चांद, खुन्नस में पत्नी ने प्राइवेट पार्ट ही काट डाला! बिजनौर में दिल दहलाने वाला मामला
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2894462
Zee UP-UttarakhandUP Crime

Bijnor News: बीवी संग संबंध बनाने पहुंचा चांद, खुन्नस में पत्नी ने प्राइवेट पार्ट ही काट डाला! बिजनौर में दिल दहलाने वाला मामला

Bijnor Crime News: बिजनौर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पति को अपनी पत्नी के करीब आना महंगा पड़ गया. खुन्नस में पत्नी ने अपने पति का प्राइवेट पार्ट ही काट डाला. जानिए आखिर पत्नी ने ऐसा क्यों किया?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 24, 2025, 11:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bijnor Crime News
Bijnor Crime News

Bijnor News/राजवीर चौधरी: बिजनौर से चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी पर संगीन आरोप लगाए हैं. पीड़ित चांदवीर का आरोप है कि जब वह घर पर था, तब पत्नी ने उसके प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से हमला कर दिया. इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. पीड़ित ने अस्पताल में इलाज कराया.

क्या है ये पूरी घटना?
यह घटना मंडावर थाना क्षेत्र के सीमला कला गांव की है. पीड़ित ने एसपी आफिस पहुंच कर इंसाफ की गुहार लगाई. चांदवीर की मानें तो उसकी शादी 5 महीने पहले अलीपुर जट की रहने वाली तनु से हुई थी, लेकिन पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध है. इसलिए मेरी पत्नी मेरे साथ संबंध बनाने को मना करती थी.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी पत्नी
जानकारी के मुताबिक, जैसे ही चांदवीर अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो पत्नी तनु ने चांदवीर के प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से हमला कर दिया. जिसकी वजह से पति गंभीर घायल हो गया और जिला अस्पताल मे भर्ती कराया गया. घटना की सूचना मिलते ही मंडावर थाना पुलिस तुरंत हरकत में आ गई. फिर पुलिस ने आरोपी पत्नी तनु को गिरफ्तार कर लिया. 

यह भी देखें: Agra Accident Video: तेज रफ्तार कार ने छात्र को रौंदा, जोरदार टक्कर से हवा में उछला और कई मीटर दूर गिरा

TAGS

Bijnor crime newsBijnor Family DisputeMan Allegation on Wife

Trending news

Bijnor crime news
Bijnor News: बीवी संग संबंध बनाने पहुंचा चांद, पत्नी ने प्राइवेट पार्ट ही काट डाला!
astronaut shubhanshu shukla
कल लखनऊ आ रहे शुभांशु शुक्ला, स्वागत को तैयार राजधानी, सीएम योगी करेंगे सम्मानित
Sambhal news
संभल के चंदौसी में 21 दिन तक मनाया जाएगा गणेश जन्मोत्सव, निकलेगी भव्य रथयात्रा
Varanasi Rain Alert
पूर्वांचल में मॉनसून मेहरबान! बनारस समेत आसपास के जिलों में होगी बेतहाशा बारिश
chitrakoot news
पति ने गुटखा खाने को लेकर डांटा,पत्नी ने 3 बच्चों समेत खाया जहर, 3 की मौत,बेटा गंभीर
Vimlendra Mohan Pratap Mishra Died
नहीं रहे अयोध्या राजपरिवार के वर्तमान राजा बिमलेंद्र मोहन प्रताप,परिवार में कौन-कौन!
Chamoli Cloudburst
चमोली के थराली में राहत-बचाव काम जारी,आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे CM धामी
Uttarakhand Weather
उत्तराखंड में आफत बाकी! बारिश के कहर से हालात खौफनाक,इन जिलोंं में कटेगा मौसम का गदर
siddharthnagar news
सिद्धार्थनगर में सिरफ‍िरे आशिक का तांडव, प्रेम‍िका के परिवार पर चाकू से हमला
ballia news
बलिया में बिजली पर बलवा! भाजपा नेता ने विद्युत विभाग के अफसर को जूते से पीटा
;