Bijnor News: बीवी संग संबंध बनाने पहुंचा चांद, खुन्नस में पत्नी ने प्राइवेट पार्ट ही काट डाला! बिजनौर में दिल दहलाने वाला मामला

Bijnor News/राजवीर चौधरी: बिजनौर से चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी पर संगीन आरोप लगाए हैं. पीड़ित चांदवीर का आरोप है कि जब वह घर पर था, तब पत्नी ने उसके प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से हमला कर दिया. इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. पीड़ित ने अस्पताल में इलाज कराया.

क्या है ये पूरी घटना?

यह घटना मंडावर थाना क्षेत्र के सीमला कला गांव की है. पीड़ित ने एसपी आफिस पहुंच कर इंसाफ की गुहार लगाई. चांदवीर की मानें तो उसकी शादी 5 महीने पहले अलीपुर जट की रहने वाली तनु से हुई थी, लेकिन पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध है. इसलिए मेरी पत्नी मेरे साथ संबंध बनाने को मना करती थी.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी पत्नी

जानकारी के मुताबिक, जैसे ही चांदवीर अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो पत्नी तनु ने चांदवीर के प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से हमला कर दिया. जिसकी वजह से पति गंभीर घायल हो गया और जिला अस्पताल मे भर्ती कराया गया. घटना की सूचना मिलते ही मंडावर थाना पुलिस तुरंत हरकत में आ गई. फिर पुलिस ने आरोपी पत्नी तनु को गिरफ्तार कर लिया.

यह भी देखें: Agra Accident Video: तेज रफ्तार कार ने छात्र को रौंदा, जोरदार टक्कर से हवा में उछला और कई मीटर दूर गिरा