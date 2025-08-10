Amethi News: नशीला पदार्थ खिलाकर पति का काटा प्राइवेट पार्ट, अमेठी में पत्नी का खौफनाक कांड

अमेठी/राहुल शुक्ला: यूपी के अमेठी जिले में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई जहां पति-पत्नी के विवाद में दूसरी पत्नी ने पहले तो अपने पति को नशीला पदार्थ खिलाया उसके बाद उस पर चाकुओं से हमला कर प्राइवेट पार्ट को काट दिया. गंभीर रूप से घायल युवक को जगदीशपुर ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया जहां से उसे गंभीर हालत में एम्स रेफर कर दिया गया है.घटना को अंजाम देकर फरार हुई पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

दो शादियों को लेकर होता था विवाद

दरअसल यह पूरा मामला जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के का कचनाव गांव का है. जहां के रहने वाले अंसार अहमद ने दो शादियां की थीं.पहली पत्नी सबीतुल इटौजा जिला अयोध्या के रहने वाली है, जबकि दूसरी पत्नी नाज़नीन बानो हारीमऊ थाना जगदीशपुर की रहने वाली थी. दो शादियों को लेकर अक्सर घर में विवाद होता था. देर रात नाज़नीन घर पहुंची. जहां एक बार फिर विवाद शुरू हो गया.

नशीला पदार्थ खिलाकर किया चाकू से ताबड़तोड़ हमला

सुबह करीब 3 बजे नाज़नीन ने अंसार को नशीला पदार्थ खिला दिया और जब वह बेहोश होने लगा था. उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करने के बाद उसको प्राइवेट पार्ट को काटकर भागने लगी.परिजनों से भागते हुए नाजनीन का काफी दूर तक पीछा किया लेकिन वह हाथ नहीं आई.गंभीर रूप से घायल अंसार को परिजन जगदीशपुर ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे. जहां से उसकी स्थिति नाजुक देख एम्स रायबरेली रेफर कर दिया गया है.

पुलिस ने शुरू की पूछताछ

आरोपी पत्नी नाज़नीन को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पूरे मामले पर प्रभारी थाना अध्यक्ष विधान चंद यादव ने कहा कि आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.

