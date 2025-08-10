Amethi News: नशीला पदार्थ खिलाकर पति का काटा प्राइवेट पार्ट, अमेठी में पत्नी का खौफनाक कांड
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2874646
Zee UP-UttarakhandUP Crime

Amethi News: नशीला पदार्थ खिलाकर पति का काटा प्राइवेट पार्ट, अमेठी में पत्नी का खौफनाक कांड

Amethi News: अमेठी जिले में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई जहां पति-पत्नी के विवाद में दूसरी पत्नी ने पहले तो अपने पति को नशीला पदार्थ खिलाया उसके बाद उस पर चाकुओं से हमला कर प्राइवेट पार्ट को काट दिया.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 10, 2025, 11:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amethi News (सांकेतिक तस्वीर)
Amethi News (सांकेतिक तस्वीर)

अमेठी/राहुल शुक्ला: यूपी के अमेठी जिले में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई जहां पति-पत्नी के विवाद में दूसरी पत्नी ने पहले तो अपने पति को नशीला पदार्थ खिलाया उसके बाद उस पर चाकुओं से हमला कर प्राइवेट पार्ट को काट दिया. गंभीर रूप से घायल युवक को जगदीशपुर ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया जहां से उसे गंभीर हालत में एम्स रेफर कर दिया गया है.घटना को अंजाम देकर फरार हुई पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

दो शादियों को लेकर होता था विवाद
दरअसल यह पूरा मामला जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के का कचनाव गांव का है. जहां के रहने वाले अंसार अहमद ने दो शादियां की थीं.पहली पत्नी सबीतुल इटौजा जिला अयोध्या के रहने वाली है, जबकि दूसरी पत्नी नाज़नीन बानो हारीमऊ थाना जगदीशपुर की रहने वाली थी. दो शादियों को लेकर अक्सर घर में विवाद होता था. देर रात नाज़नीन घर पहुंची. जहां एक बार फिर विवाद शुरू हो गया.

नशीला पदार्थ खिलाकर किया चाकू से ताबड़तोड़ हमला
सुबह करीब 3 बजे नाज़नीन ने अंसार को नशीला पदार्थ खिला दिया और जब वह बेहोश होने लगा था. उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करने के बाद उसको प्राइवेट पार्ट को काटकर भागने लगी.परिजनों से भागते हुए नाजनीन का काफी दूर तक पीछा किया लेकिन वह हाथ नहीं आई.गंभीर रूप से घायल अंसार को परिजन जगदीशपुर ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे. जहां से उसकी स्थिति नाजुक देख एम्स रायबरेली रेफर कर दिया गया है.

पुलिस ने शुरू की पूछताछ
आरोपी पत्नी नाज़नीन को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पूरे मामले पर प्रभारी थाना अध्यक्ष विधान चंद यादव ने कहा कि आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.

छी-छी! लखनऊ में युवक ने किया डॉगी से दुष्कर्म, वायरल वीडियो देख भड़के NGO, आरोपी गिरफ्तार

TAGS

Amethi news

Trending news

Elephant attacked the toll plaza
जंगल से लच्छीवाला टोल प्लाजा पर आ धमके गजराज, टोल बैरियर तोड़ा, डर के मारे भागे लोग
Maharajganj News
यूपी के इस जिले के चार प्रधानों को मोदी सरकार स्वतंत्रता दिवस पर करेगी सम्मानित
bijnor news
नशे में मां के साथ करता था अश्लील हरकत और दुष्कर्म,मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा
Hapur News
Hapur:गढ़मुक्तेश्वर में गंगा ने मचाई तबाही,12 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ बाढ़ से डूबे 12 गांव
aligarh news
चिप्स के 5 रुपये देने में देरी, तो युवक पर हमला,दबंग पार्षद के बेटे ने किया ये कांड
gonda flood
गोंडा में बाढ़ से बेहाल हजारों लोग,चपेट में 10 मजरे,खतरे के निशान से 33cm नीचे घाघरा
Hardoi News
हरदोई के शाहाबाद कस्बे में भीषण अग्निकांड,शॉर्ट सर्किट से कपड़े के शोरूम में लगी आग
Varanasi temple fire
आत्मविश्वेश्वर मंदिर में बड़ा हादसा, कई लोग झुलसे,भयंकर धुएं का गुबार देख मचा हड़कंप
Varanasi Rain Alert
काशी में 48 घंटे भारी! गरज-चमक के साथ होगी बेतहाशा बारिश, IMD की भविष्यवाणी ने डराया
UP Encounter
यूपी में पुलिस धड़ाधड़ कर रही एनकाउंटर, बुलंदशहर-रायबरेली में बदमाश मांगने लगे पानी
;