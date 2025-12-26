पति के साथ शराब पी, फिर कुल्हाड़ी से किये 26 वार; कानपुर में पति की बेरहमी से हत्या कर बेटे को लेकर पत्नी फरार

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से पति की बेहरमी से हत्या की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. बिठूर थाना क्षेत्र के टिकरा गांव में पति-पत्नी के बीच हुआ विवाद इतना हिंसक रूप ले बैठा कि पत्नी ने अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी. इस वारदात के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है.

विवाद में पत्नी बनी 'पिशाचनी'

टिकरा गांव निवासी 45 वर्षीय पप्पू सविता पेशे से टाइल्स और पत्थर लगाने का काम करते थे. बुधवार देर रात पप्पू और उनकी पत्नी वीरांगना ने साथ बैठकर शराब पी. इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी शुरू हो गई. बताया जा रहा है कि विवाद करीब दो घंटे तक चलता रहा और इसी बीच वीरांगना ने आपा खो दिया. गुस्से में उसने घर में रखी कुल्हाड़ी उठाई और पप्पू पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. वीरांगना ने पप्पू पर एक के बाद 26 वार किये जिससे पप्पू गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर पड़ा.

इलाज के दौरान घायल पति की मौत

वारदात को छिपाने के लिए वीरांगना ने घटना को सड़क हादसा बताने की कोशिश की. उसने ससुराल पक्ष को फोन कर कहा कि पप्पू दुर्घटना में घायल हो गए हैं. इसके बाद वह घर में फैले खून को साफ करने में जुट गई. सूचना मिलने पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे और घायल पप्पू को पहले निजी अस्पताल, फिर हैलट अस्पताल ले जाया गया. गुरुवार तड़के इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोला हत्या का राज

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले से पर्दा उठा दिया. रिपोर्ट में पप्पू के सिर पर 10 से अधिक गहरे घाव पाए गए हैं, जो कुल्हाड़ी और अन्य भारी वस्तुओं से किए गए हमले की ओर इशारा करते हैं. पुलिस का कहना है कि यह हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या मालूम होती है.

पुलिस ने बताया

मौत की खबर मिलते ही वीरांगना अपने चार वर्षीय बेटे जय को लेकर फरार हो गई. पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है. डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी के मुताबिक, दंपति ने शराब पी थी और उसी दौरान पत्नी ने जानलेवा हमला किया.

ससुराल वालों ने लगाए गंभीर आरोप

मृतक की मां बिटोला देवी ने बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि शादी के बाद से ही पारिवारिक विवाद चलते आ रहे थे और वीरांगना शराब की लत में डूबी रहती थी. उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले बहू ने पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया था.

फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी पत्नी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं. यह घटना एक बार फिर घरेलू विवादों में बढ़ती हिंसा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है.

