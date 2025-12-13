Bahraich News: पति शराब पीकर घर आया, तो पत्नी ने उड़ेला गर्म खौलता पानी, खौफनाक सजा ने बिगाड़ा हुलिया

Bahraich News/राजीव शर्मा: बहराइच से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जिले के कोतवाली मुर्तिहा इलाके के हरखापुर गांव में एक पत्नी ने अपने पति की बेरहमी से पिटाई कर दी. इस मामले से इलाके में हड़कंप मच गई है. बताया जा रहा है कि पति शराब का आदी है. अक्सर वह शराब पीता है. जिस दिन पति की पिटाई हुई थी, उस दिन भी वह शराब के नशे में घर पहुंचा था.

क्या है ये पूरा मामला?

फिर क्या था घर पर बैठी पत्नी नाराज हो गई. शराब के नशे में घर देर से आने की बात पर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते दोनों के बीच का विवाद बढ़ता गया और आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी को थप्पड़ जड़ दिया. इसके बाद पत्नी खुद को और नहीं रोक पाई. उसका गुस्सा सिर चढ़कर बोलने लगा.

पत्नी ने पति का किया बुरा हाल

गुस्साई पत्नी ने नशेड़ी पति की बेरहमी से लाठी से पिटाई कर दी. इतना ही नहीं बल्कि उसने नशे में धुत अपने पति पर खौलता पानी फेंक दिया. इसके बाद गुस्से में आग बबूला हुई पत्नी ने अपने नशेड़ी पति का हाल बेहाल कर डाला. खौलते पानी से नशेड़ी पति का 30 प्रतिशत से ज्यादा शरीर जल गया है. वहीं लाठी-डंडों से पिटाई के चलते उसके मुंह और सिर पर गंभीर चोट आई है.

शराबी पति को खौफनाक सजा

उधर, जब मामला थोड़ा शांत हुआ तो शराबी पति की गंभीर हालत को देखते हुए आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने लखनऊ रेफर कर दिया, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. घायल पति का नाम 35 वर्षीय पप्पू राजपूत है.

वहीं, जैसे ही गुस्साई पत्नी द्वारा शराबी पति को दी गई खौफनाक सजा देने की घटना इलाके में फैली तो हर कोई स्तब्ध रह गए और यह घटना चर्चाओं में छा गया.

एटा में भी दिखा था खतरनाक रूप

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी पत्नी ने इतना खतरनाक तरीके से अपने पति को सजा दी है. इससे पहले एटा से भी ठीक ऐसा ही मामला सामने आया था. जहां पारिवारिक क्लेश के चलते एक पत्नी ने अपने पति पर खौलता पानी डाल दिया था. जिससे पति की हालत गंभीर हो गई थी. पीड़ित पति का आरोप था कि उसकी पत्नी अक्सर फोन पर किसी से लंबी बातचीत करती थी, जिसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता था. इसी को लेकर जब विवाद हुआ तो पत्नी ने खतरनाक कदम उठा लिया.

