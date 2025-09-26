Pratapgarh News: पति-पत्नी और वो! प्यार में अंधे हसबैंड ने उतारा मौत के घाट, फिर घरवालों के सामने जमकर रोया

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में एक पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. बताया जा रहा है कि कलयुगी पति ने प्रेम-प्रसंग के चलते धारदार हथियार से हमला कर दिया. इस हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. सूचना के बाद एसपी दीपक भूकर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. फिर घटनास्थल का निरीक्षण शुरू कर दिया.

कलयुगी पत्नी की करतूत

पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना मांधाता थाना क्षेत्र के पूरे भग्गू पिपरतली की है. हमले में इस्तेमाल हथियार को पुलिस ने बरामद कर लिया है. बताया जा रहा है कि आरोपी पति ने अपनी पत्नी के गले पर चाकू से 10 से ज्यादा बार हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद में उसने चाकू को घर से थोड़ी ही दूर बने कुएं में फेंक दिया.

आरोपी पति ने जुर्म कबूला

हत्या के बाद वह शव के पास बैठा रहा था. फिर पुलिस को हत्या की सूचना दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जानकारी के लिए परिजनों से पूछताछ की. पति को हिरासत में लेकर पुलिस थाने पहुंची. जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल ली.

पति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी उसपर किसी अन्य महिला से अवैध संबंध का शक करती थी. इसी को लेकर दोनों में रोज लड़ाई होती. इसलिए उसने पत्नी को मार डाला.



