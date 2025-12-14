Advertisement
भाभी की भयानक साजिश! सरप्राइज देने के बहाने ननद की आंख और हाथ बांधे, रसोई के बर्तनों से हमला कर किया लहू-लुहान

Agra News: ताजनगरी में एक महिला ने अपनी ननद को सरप्राइज देने के बहाने उसकी आंखों पर पट्टी और हाथों को बांधकर उसके साथ ऐसी बर्बरता की, कि ननद अस्पताल में अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 14, 2025, 06:50 PM IST
भाभी की भयानक साजिश! सरप्राइज देने के बहाने ननद की आंख और हाथ बांधे, रसोई के बर्तनों से हमला कर किया लहू-लुहान

कपिल अग्रवाल/आगरा: ताजनगरी में एक महिला ने अपनी ननद को सरप्राइज देने के बहाने उसकी आंखों पर पट्टी और हाथों को बांधकर उसके साथ ऐसी बर्बरता की, कि ननद अस्पताल में अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है. 

खबर लिखी जा रही है...

ये भी पढ़ें: समधी का कोहराम; बेटे की ससुराल आई समधिन को मारी गोली, कई किये लहू-लुहान, चीख-पुकार से गूंजा मोहल्ला

ये भी पढ़ें: साधुओं पर टूटा भीड़ का कहर, बेल्ट और लात-घूंसों से पीटकर किया लहूलुहान, वीडियो वायरल होते ही एक्शन में पुलिस

