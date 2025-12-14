भाभी की भयानक साजिश! सरप्राइज देने के बहाने ननद की आंख और हाथ बांधे, रसोई के बर्तनों से हमला कर किया लहू-लुहान

Agra News: ताजनगरी में एक महिला ने अपनी ननद को सरप्राइज देने के बहाने उसकी आंखों पर पट्टी और हाथों को बांधकर उसके साथ ऐसी बर्बरता की, कि ननद अस्पताल में अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है.
Trending Photos
कपिल अग्रवाल/आगरा: ताजनगरी में एक महिला ने अपनी ननद को सरप्राइज देने के बहाने उसकी आंखों पर पट्टी और हाथों को बांधकर उसके साथ ऐसी बर्बरता की, कि ननद अस्पताल में अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है.
खबर लिखी जा रही है...
ये भी पढ़ें: समधी का कोहराम; बेटे की ससुराल आई समधिन को मारी गोली, कई किये लहू-लुहान, चीख-पुकार से गूंजा मोहल्ला
ये भी पढ़ें: साधुओं पर टूटा भीड़ का कहर, बेल्ट और लात-घूंसों से पीटकर किया लहूलुहान, वीडियो वायरल होते ही एक्शन में पुलिस
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !