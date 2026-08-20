/1 करोड़ की शादी, 30 लाख की डिमांड... फिर भी ससुराल की चौखट बनी पराई, 8 महीने की बच्ची संग महिला को किया बेघर

मामले की जांच में जुटी पुलिस

ऋतु ने पति अनमोल पर नशा करने, दहेज के लिए प्रताड़ित करने और किसी अन्य युवती से संबंध का आरोप लगाया है. पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है. बहरहाल, 1.30 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी एक मां को अपनी 8 महीने की मासूम बच्ची के साथ ससुराल की बंद चौखट के बाहर खड़ा होना पड़े, तो यह समाज की उस गहरी बीमारी को उजागर करता है, जहां पैसे और लालच के आगे रिश्ते बौने साबित हो जाते हैं. बेटी के जन्म पर खुशियां मनाने के बजाय मुंह फेर लेना और पुलिस के सामने भी घर का दरवाजा न खोलना, ससुराल पक्ष की न केवल संवेदनहीनता को दर्शाता है, बल्कि कानून के प्रति उनके बेखौफ रवैये को भी उजागर करता है.