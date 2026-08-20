/1 करोड़ की शादी, 30 लाख की डिमांड... फिर भी ससुराल की चौखट बनी पराई, 8 महीने की बच्ची संग महिला को किया बेघर

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Meerut Crime News/ पारस गोयल: मेरठ के नंगलाबट्टू इलाके में दहेज प्रताड़ना और नवविवाहिता को घर से बाहर निकालने का एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक नवविवाहिता को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है. जानकारी के मुताबिक, सिकंदराबाद की रहने वाली ऋतु गुप्ता की शादी 18 फरवरी 2025 को नंगलाबट्टू निवासी अनमोल गुप्ता से गाजियाबाद के एक भव्य मंडप में हुई थी, जिसमें करीब 1 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे.
शादी के बाद भी नहीं थमी दहेज की मांग
सिकंदराबाद निवासी मोनू ने बताया कि उनकी बहन ऋतु गुप्ता की शादी 18 फरवरी 2025 को नंगलाबट्टू निवासी अनमोल गुप्ता से हुई थी. परिवार का दावा है कि गाजियाबाद के एक बड़े मंडप में हुई शादी में 1 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए. आरोप है कि शादी के बाद भी ससुराल पक्ष ने 30 लाख रुपये की मांग की, जिसे परिवार ने दे दिया. इसके बाद भी ऋतु को प्रताड़ित किया जाता रहा.
दरवाजा बंद, पुलिस भी नहीं खुलवा सकी
मोनू के अनुसार, डिलीवरी से ठीक पहले सास उर्वशी ने ऋतु को मायके भेज दिया. 23 दिसंबर 2025 को ऋतु ने बेटी को जन्म दिया. आरोप है कि बेटी के जन्म से ससुराल पक्ष नाराज हो गया और ऋतु को वापस नहीं बुलाया गया. बुधवार को परिवार ऋतु को लेकर ससुराल पहुंचा तो अनमोल पक्ष ने अंदर से कुंडी बंद कर ली. घंटों चले हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. सूचना पर सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बातचीत के बावजूद दरवाजा नहीं खुला. पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई. यहां ऋतु के परिजनों ने एसएचओ अखिलेश कुमार गौड़ को तहरीर दी.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
ऋतु ने पति अनमोल पर नशा करने, दहेज के लिए प्रताड़ित करने और किसी अन्य युवती से संबंध का आरोप लगाया है. पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है. बहरहाल, 1.30 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी एक मां को अपनी 8 महीने की मासूम बच्ची के साथ ससुराल की बंद चौखट के बाहर खड़ा होना पड़े, तो यह समाज की उस गहरी बीमारी को उजागर करता है, जहां पैसे और लालच के आगे रिश्ते बौने साबित हो जाते हैं. बेटी के जन्म पर खुशियां मनाने के बजाय मुंह फेर लेना और पुलिस के सामने भी घर का दरवाजा न खोलना, ससुराल पक्ष की न केवल संवेदनहीनता को दर्शाता है, बल्कि कानून के प्रति उनके बेखौफ रवैये को भी उजागर करता है.
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