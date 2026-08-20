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1 करोड़ की शादी, 30 लाख की डिमांड... फिर भी ससुराल की चौखट बनी पराई, 8 महीने की बच्ची संग महिला को किया बेघर

Meerut Crime News: मेरठ से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां ऋतु नाम की महिला अपनी आठ महीने की बेटी को गोद में लेकर ससुराल पहुंची, लेकिन आरोप है कि ससुराल वालों ने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला. महिला ने दहेज में 30 लाख रुपये की मांग का आरोप लगाया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संभाला.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 20, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:55 PM IST
1 करोड़ की शादी, 30 लाख की डिमांड... फिर भी ससुराल की चौखट बनी पराई, 8 महीने की बच्ची संग महिला को किया बेघर
Image Credit: Meerut Crime News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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