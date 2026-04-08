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चीखों से गूंजा मोहल्ला... पत्नी ने 12 साल के बेटे के साथ मिलकर पति को पीट-पीटकर मार डाला, पारिवारिक विवाद का खौफनाक अंजाम

Barabanki Murder News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पत्नी पर बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 08, 2026, 04:10 PM IST
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बाराबंकी में पत्नी ने की पति की हत्या
बाराबंकी में पत्नी ने की पति की हत्या

नितिन श्रीवास्तव/बाराबंकी: बाराबंकी जिले के मसौली थाना क्षेत्र के ग्राम कुरथरा में बुधवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई. मामले में मृतक की पत्नी और नाबालिग बेटे पर हत्या का आरोप लगा है. घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और माहौल गमगीन हो गया. 

पारिवारिक विवाद में गई जान!
पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान ललित कुमार वर्मा (पुत्र बजरंग वर्मा) के रूप में हुई है. बुधवार दोपहर करीब 12 बजे घर के अंदर ही विवाद के दौरान लाठी-डंडे से हमला किया गया, जिसमें ललित गंभीर रूप से घायल हो गए. सिर पर गहरी चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई. 

पति-पत्नी की कहासुनी हिंसक हुई
बताया जा रहा है कि परिवार में लंबे समय से आपसी तनाव बना हुआ था और अक्सर विवाद होता रहता था. बुधवार सुबह भी पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई थी जो धीरे-धीरे बढ़कर हिंसक रूप ले गई. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक विवाद के दौरान पत्नी और उसके करीब 12 वर्षीय बेटे अभय वर्मा ने मिलकर लाठी-डंडे से हमला कर दिया. 

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15 साल पहले हुई थी शादी 
मृतक के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा,12 वर्षीय बेटे अभय (गोलू) जो कक्षा 6 का छात्र है, एक 4 वर्षीय बेटी मिस्टी भी है. करीब 15 साल पहले ललित की शादी हुई थी. घटना के बाद गांव में भारी भीड़ जुट गई और लोगों में दहशत का माहौल बन गया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
सूचना पर पहुंची मसौली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस बेटे और पत्नी से पूछताछ कर रही है, पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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