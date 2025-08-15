Baghpat News:दुकानदार ने उधार नहीं दिया तो पहलवान ने मारी 'धोबी पछाड़', दांवपेंच से किया चित, वीडियो ने सबको चौंकाया

Baghpat News, कुलदीप चौहान: बागपत से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां दुकानदार ने सामान उधार नहीं दिया, तो पहलवान इतना नाराज हुआ कि उसने दुकानदार को धोबी पछाड़ दे दी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो पर यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

क्या है ये पूरा मामला?

यह मामला जिले के थाना दोघर क्षेत्र के दाहा इलाके का है. जहां पहलवान दुकान पर सामान लेने गया था. तभी दुकानदार ने उधार में सामान देने से साफ इनकार कर दिया, जो पहलवान को पसंद नहीं आया और वह नाराज हो गया. इसके बाद पहलवान और दुकानदार के बीच कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इसके बाद अचानक पहलवान ने गुस्से में दुकानदार को जोरदार थप्पड़ मार दिया. जिसके तुरंत बाद उसने कुश्ती का दांव धोबी पछाड़ लगा दिया. जिससे दुकानदार हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा. यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब तेजी से वायरल हो रही है. पहलवान का नाम कपिल बताया जा रहा है.

