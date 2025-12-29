जब पत्नियों ने पति को दी जल्लाद से बदतर मौत, ब्लू ड्रम से नमक की कब्र तक... यूपी के 5 सनसनीखेज किस्से

UP Crime News: जब एक स्त्री और पुरुष एक-दूसरे से शादी करते हैं तो जीवनभर एक दूसरे का ख्याल रखने, दुख-दर्द समझने और उम्रभर एक-दूसरे का सहारा बनने की वचन भरते हैं. यह एक ऐसा सामाजिक बंधन है जिसका आधार प्यार और भरोसा है और जो रिश्तों की गरमाहट से भरपूर होता है. लेकिन साल 2025 में शादी के इस रिश्ते में कई ऐसे मामले सामने आए जो शक, साजिश और धोखे के चलते खून से रंग गए. मेरठ की मुस्कान से लेकर संभल की रूबी तक अपने पतियों को खौफनाक मौत देने वाली इन पत्नियों की दास्तां ने न केवल पुलिस को हैरान कर दिया, बल्कि समाज को भी आईना दिखा दिया.

आइये साल के अंत में आपको एक बार फिर याद दिलाते हैं उन पत्नियों के खूनी कारनामे, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी हैं.

मेरठ का 'ब्लू ड्रम हत्याकांड', मुस्कान ने दी पति को खौफनाक मौत

मेरठ की मुस्कान का 'ब्लू ड्रम हत्याकांड' साल 2025 के सबसे चर्चित और सनसनीखेज घरेलू अपराधों में गिना जाता है. मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ अपने पति सौरभ राजपूत को पहले नशे की गोलियां खिलाकर बेहोश किया. मुस्कान ने बेहोश सौरभ पर चाकू से कई वार किये और फिर उसके शव के तीन टुकड़े कर दिये. इतना ही नहीं मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ सौरभ के शव के टुकड़े एक नीले ड्रम में डाले और फिर उसे सीमेंट से चिन दिया ताकि किसी को पता ही न लगे कि उसके पति सौरभ के साथ क्या हुआ.



फिलहाल मुस्कान और साहिल जेल में बंद हैं. मुस्कान ने जेल में ही एक बच्ची को जन्म दिया है. जिसका नाम राधा रखा गया है. सौरभ के परिवार ने बच्ची का DNA टेस्ट कराने की मांग की है ताकि पता लग सके कि बच्ची सौरभ की है या साहिल की. मेरठ का यह 'नीला ड्रम मर्डर केस' रिश्तों में पनप रहे धोखे का सबसे खौफनाक उदाहरण माना जाता है.

संभल की रूबी की खूनी दास्तां

साल 2025 के आखिर में कुछ दिन पहले संभल से मेरठ की मुस्कान जैसा ही एक और कांड सामने आया. संभल की रूबी ने अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर पति राहुल की बेरहमी से हत्या कर दी और शव के टुकड़े कर अलग-अलग जगहों पर फेंक दिये ताकि शव की पहचान न हो सके. लेकिन मृतक के कटे हाथ पर बने टैटू से उसकी पहचान हो गई.

पुलिस जांच में मालूम चला कि राहुल 18 नवंबर से ही लापता था और रूबी ने ही 24 नवंबर को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने जब हत्याकांड की परतें उधेड़ना शुरू किया तो पता चला कि रूबी ने अपने प्रेमी गौरव के साथ राहुल की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को कटर मशीन से काटा था. शव के टुकड़े दो बैग में भरे और उन्हें अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया. पति की बर्बरता से हत्या की इस कहानी ने जिले ही नहीं पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है.

कानपुर में पत्नी ने नमक डालकर पति को दफनाया

कानपुर में पति के कत्ल का यह मामला अपनी क्रूरता और मामी-भांजे के अवैध रिश्तों के चलते अपराध कथाओं में अलग ही गिना जा रहा है. पत्नी लक्ष्मी ने अपने भांजे अमित सिंह के साथ अवैध संबंधों के चलते पति शिवबिर को रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक साजिश रची. लक्ष्मी ने शिवबिर को चाय में नींद की गोलियां देकर बेहोश कर दिया, इसके बाद अमित सिंह ने उसकी हत्या कर दी.

शव को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने घर के पीछे ही बगीचे में गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया. शव तेजी से गल जाए इसके लिए शव के ऊपर 10 पैकेट नमक डालकर उसे दफनाया गया. मामी भांजे के अवैध संबंधों के चलते कत्ल की यह दास्तां 11 महीने बाद तब उजागर हुई जब मृतक की मां की लगातार शिकायतों पर पुलिस ने अपनी जांच तेज की. पुलिस ने मोबाइल कॉल रिकॉर्डस और कुछ दूसरे सबूंतों के आधार पर आरोपी लक्ष्मी और अमित सिंह को गिरफ्तार कर लिया. रिश्तों में भरोसे के कत्ल का यह मामला आज भी 'नमक कांड' के नाम से जाना जाता है.

देवर के इश्क में पूजा के 'पाप की कहानी'

मेरठ की मुस्कान, संभल की रूबी और कानपुर की लक्ष्मी की तरह ही उत्तर प्रदेश के झांसी से पूजा के 'पाप की कहानी' भी कम खौफनाक नहीं है. जून 2025 में सामने आए इस मामले में 29 साल की पूजा जाटव को एक सड़क हादसे में पति की मौत के बाद देवर से इश्क हो गया. पूजा पति की मौत के बाद ससुराल की जमीन में से अपनी पति का हिस्सा बेचकर ग्वालियर में बसना चाहती थी लेकिन जब सास ने इसका विरोध किया तो उसने एक खौफनाक साजिश के तहत अपनी सास को मौत की नींद सुला दिया. पूजा ने सास की मौत को एक डकैती की वारदात में कत्ल का रूप देने की कोशिश की थी और इसमें उसका साथ दिया था उसकी बहन और उसके प्रेमी ने. लेकिन जब पुलिस ने इस हत्याकांड की परतें उधेड़नी शुरू कीं तो आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा.

अतुल सुभाष और मानव सुसाइड केस

उत्तर प्रदेश निवासी अतुल सुभाष का बेंगलुरु में सुसाइड और आगरा के मानव शर्मा के आत्महत्या के मामले ने दुनिया को बता दिया कि घरेलू कलह और मानसिक उत्पीड़न की शिकार हमेशा स्त्रियां ही नहीं बल्कि पुरुष भी होते हैं. अतुल और मानव की पत्नियों ने सीधे तौर पर उनकी हत्या नहीं की लेकिन उनके अपराध की गंभीरता कम भी नहीं है. अतुल सुभाष और मानव दोनों के सुसाइड नोट से जाहिर होता है कि उनकी पत्नियों ने उन्हें दहेज और घरेलू हिंसा के झूठे मुकदमे में फंसाने को लेकर मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि उन्हें लगा कि अब उनकी कोई मदद नहीं कर सकता है और केवल मौत ही उन्हें इस अवसाद और मानसिक प्रताड़ना से मुक्ति दे सकती है. यूपी से ये दोनों ही मामले मामले घरेलू विवाद, कानून के दुरुपयोग और मानसिक दबाव की एक बड़ी मिसाल बन गए.

