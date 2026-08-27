Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /UP Crime
  • /CM योगी के घर के सामने आत्मदाह की चेतावनी, अंकित बालियान की पत्नी बोलीं- इंसाफ नहीं मिला तो उठाऊंगी बड़ा कदम

CM योगी के घर के सामने आत्मदाह की चेतावनी, अंकित बालियान की पत्नी बोलीं- इंसाफ नहीं मिला तो उठाऊंगी बड़ा कदम

शामली जिले में अंकित बालियान की हत्या के बाद मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अंकित रोजाना एक जिम में एक्सरसाइज करने आते थे. कभी सुबह तो कभी शाम के समय उनका जिम आना होता था.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 27, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:19 PM IST
CM योगी के घर के सामने आत्मदाह की चेतावनी, अंकित बालियान की पत्नी बोलीं- इंसाफ नहीं मिला तो उठाऊंगी बड़ा कदम

About the Author

Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ग्रेटर नोएडा में किसानों को बड़ी सौगात, मुआवजा दर 55% बढ़ी
2
3
4
5