/CM योगी के घर के सामने आत्मदाह की चेतावनी, अंकित बालियान की पत्नी बोलीं- इंसाफ नहीं मिला तो उठाऊंगी बड़ा कदम

अंकित की पत्नी सीमा ने बातचीत में दावा किया कि वर्ष 2023 में उनके पति को धमकी मिली थी. इसके बाद उनके मुताबिक दोबारा कोई धमकी नहीं मिली, लेकिन अंकित ने सुरक्षा को लेकर पुलिस से बातचीत की थी. सीमा का कहना है कि शामली के पुलिस कप्तान ने सुरक्षा दिए जाने की बात से इनकार किया था. सीमा ने यह भी आरोप लगाया कि करीब छह महीने पहले पुलिस की ओर से एक वीडियो हटाने को लेकर उनके पति पर दबाव बनाया गया था. उनके मुताबिक वर्ष 2023 में एक फोन भी आया था, जिसमें कोर्ट में गोली मारूंगा गाने को हटाने की बात कही गई थी. अंकित ने कथित तौर पर कहा था कि वह इस गाने के सभी राइट्स कंपनी को दे चुके हैं, इसलिए इसे खुद डिलीट नहीं कर सकते.