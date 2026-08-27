/CM योगी के घर के सामने आत्मदाह की चेतावनी, अंकित बालियान की पत्नी बोलीं- इंसाफ नहीं मिला तो उठाऊंगी बड़ा कदम

राज्य चुनें
Ankit Baliyan Murder Case: अंकित बालियान हत्याकांड के बाद उनकी पत्नी सीमा ने इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है. जी न्यूज से बातचीत में सीमा ने दावा किया कि उनके पति को पहले धमकी मिल चुकी थी और उन्होंने सुरक्षा को लेकर पुलिस से बातचीत भी की थी. सीमा का आरोप है कि करीब छह महीने पहले पुलिस ने एक वीडियो हटाने के लिए अंकित पर दबाव बनाया था. वहीं, जिम के बाहर हुई वारदात के चश्मदीद के मुताबिक अंकित के जिम से निकलने के बाद दो गाड़ियों में आए चार अज्ञात लोगों ने उन पर फायरिंग की. पुलिस ने घटना के बाद कई टीमों को जांच में लगाया है.
जिम से निकलते ही हुआ हमला
शामली जिले में अंकित बालियान की हत्या के बाद मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अंकित रोजाना एक जिम में एक्सरसाइज करने आते थे. कभी सुबह तो कभी शाम के समय उनका जिम आना होता था. घटना वाले दिन भी वह करीब चार बजे के बाद जिम पहुंचे और अपना वर्कआउट पूरा करने के बाद शाम करीब पौने सात बजे बाहर निकले. जिम से कुछ दूरी पर पहुंचते ही बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी. चश्मदीद के मुताबिक फायरिंग की आवाज सुनाई दी और अंकित गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों के प्रयास के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी.
पत्नी ने सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल
अंकित की पत्नी सीमा ने बातचीत में दावा किया कि वर्ष 2023 में उनके पति को धमकी मिली थी. इसके बाद उनके मुताबिक दोबारा कोई धमकी नहीं मिली, लेकिन अंकित ने सुरक्षा को लेकर पुलिस से बातचीत की थी. सीमा का कहना है कि शामली के पुलिस कप्तान ने सुरक्षा दिए जाने की बात से इनकार किया था. सीमा ने यह भी आरोप लगाया कि करीब छह महीने पहले पुलिस की ओर से एक वीडियो हटाने को लेकर उनके पति पर दबाव बनाया गया था. उनके मुताबिक वर्ष 2023 में एक फोन भी आया था, जिसमें कोर्ट में गोली मारूंगा गाने को हटाने की बात कही गई थी. अंकित ने कथित तौर पर कहा था कि वह इस गाने के सभी राइट्स कंपनी को दे चुके हैं, इसलिए इसे खुद डिलीट नहीं कर सकते.
पुलिस ने कई टीमें लगाईं
वारदात के बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है. पुलिस के मुताबिक अंकित पर दो गाड़ियों में सवार होकर आए चार अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाईं. घटना की सूचना मिलते ही शामली के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. सहारनपुर रेंज के डीआईजी और आसपास के जिलों के अधिकारियों को भी जांच के लिए लगाया गया. उपलब्ध जानकारी के अनुसार एसपी बागपत और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और अलग-अलग दिशाओं में करीब छह से सात टीमें काम पर लगाई गईं. पुलिस अब हमले के पीछे की वजह, हमलावरों की पहचान और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. हालांकि, हमले की वजह और आरोपियों को लेकर अभी अंतिम स्थिति सामने नहीं आई है.
इंसाफ नहीं मिला तो आत्मदाह
पति की हत्या के बाद सीमा ने सरकार से इंसाफ की मांग की है. जी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर योगी सरकार से उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर के सामने आत्मदाह करेंगी. सीमा के इस बयान ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है. परिवार की ओर से पुराने विवाद, धमकी और सुरक्षा से जुड़े सवाल उठाए जा रहे हैं. खास तौर पर वर्ष 2023 में मिली कथित धमकी और उसके बाद सुरक्षा को लेकर हुई बातचीत को लेकर परिवार पुलिस की भूमिका पर सवाल कर रहा है. दूसरी तरफ पुलिस घटना के बाद आरोपियों तक पहुंचने के लिए अलग-अलग टीमों के जरिए जांच आगे बढ़ा रही है. अब परिवार की नजर पुलिस कार्रवाई और जांच के नतीजे पर टिकी है.
पुलिस जांच से सामने आएगा सच
अंकित बालियान की पहचान एक गायक के तौर पर भी बताई गई है और उनके कई वीडियो यूट्यूब पर मौजूद होने की जानकारी सामने आई है. जिम में मौजूद लोगों के मुताबिक वह करीब आठ महीने से वहां नियमित रूप से एक्सरसाइज करने आ रहे थे. घटना के वक्त जिम के आसपास मौजूद लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी और इसके बाद अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल अंकित को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. अब जांच टीमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती हमलावरों की पहचान कर उन्हें पकड़ना और हत्या की वजह का पता लगाना है. परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों और पुराने घटनाक्रम की भी जांच में पड़ताल किए जाने की बात सामने आई है.