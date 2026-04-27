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बेटियों की सुरक्षा पर योगी सरकार सख्त.. गाजियाबाद-एटा में दरिंदों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई

UP News: उत्तर प्रदेश में बहन-बेटियों के खिलाफ अपराधों पर योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दो गिरफ्तारियां की गई हैं. इनमें एक मामले में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दबोचा गया, जबकि दूसरे मामले में युवती पर जबरन शादी का दबाव डालने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Apr 27, 2026, 10:03 PM IST
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बेटियों की सुरक्षा पर योगी सरकार सख्त.. गाजियाबाद-एटा में दरिंदों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई

UP News: उत्तर प्रदेश में बहन-बेटियों के खिलाफ अपराधों पर योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दो गिरफ्तारियां की गई हैं. इनमें एक मामले में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दबोचा गया, जबकि दूसरे मामले में युवती पर जबरन शादी का दबाव डालने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है. इन दोनों ही मामलों में हिंदू परिवार की नाबालिग बच्ची और युवती को निशाना बनाया गया, जबकि दोनों आरोपी मुस्लिम समुदाय से हैं.

आरोपी मुस्लिम छात्र गिरफ्तार

गाजियाबाद जिले के खोड़ा थाना क्षेत्र में ब्राह्मण परिवार की 11 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्र ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. घटना के बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की गई और आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

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युवती को फंसाकर शादी का दबाव

एटा जिले के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में लोधी परिवार की एक युवती को ऑनलाइन कोचिंग के दौरान अपने जाल में फंसाकर जबरन शादी का दबाव बनाने का मामला सामने आया है. आरोपी की पहचान इमरान कुरैशी पुत्र अजमेरी, निवासी कस्बा व थाना सिकंद्राराऊ के रूप में की गई है. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जांच के दौरान आरोपी के पास से दो अलग-अलग आधार कार्ड बरामद हुए हैं, जिनमें एक हाथरस और दूसरा मुंबई का बताया जा रहा है.

बेटियों की सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस नीति

दोनों घटनाओं में पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि बेटियों की सुरक्षा के मामले में योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. योगी सरकार के सख्त निर्देशों के चलते पुलिस त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है.

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