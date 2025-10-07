Advertisement
Sitapur News:साहब! मेरी बीवी रात में नागिन...पति मेराज ने पत्नी को लेकर जो बताया, सुनकर हर कोई आवाक

Sitapur Crime News: सीतापुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जिले में संपूर्ण समाधान दिवस पर एक पति ने अपनी पत्नी पर नागिन बनकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 10:15 AM IST
Sitapur News
Sitapur News/राजकुमार दीक्षित: साहब मुझे बचा लो....मेरी बीबी रात में नागिन बनकर मुझे जान से मारने की कोशिश करती है. उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस पर एक पति ने अपनी पत्नी पर नागिन बनकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. पीड़ित पति ने पत्नी पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है.

मानसिक रूप से प्रताड़ना का आरोप
संपूर्ण समाधान दिवस के प्रभारी अधिकारी ने नियमानुसार कार्रवाई का आदेश दिया है. आपको बता दें कि महमूदाबाद के लोधासा निवासी मेराज ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसकी शादी थानगांव थाना क्षेत्र के लालपुर की रहने वाली नसीमुन से हुई है. आरोप है कि शादी के बाद से ही उसकी पत्नी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है.

पीड़ित मेराज का पत्नी पर आरोप
पीड़ित मेराज का आरोप है कि रात में उसकी पत्नी नागिन बनकर उसे जान से मारने का प्रयास करती है, किंतु जग जाने से वह सफल नहीं हो पा रही है. इस मामले में SDM महमूदाबाद ने जांच कर नियमानुसार कार्रवाई कर आख्या देने का आदेश दिया है. पीड़ित का कहना है कि वह अपनी पत्नी की कई जगहों पर झाड़-फूंक करवा चुका है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ.

वहीं, इस मामले का महमूदाबाद कोतवाली में भी फैसला हो चुका है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका है. अब हुजूर आपसे ही न्याय की उम्मीद है.

