पड़ोस के लड़के से इश्क... छोटा भाई बना बहन का कातिल; खुद थाने पहुंच कबूला जुर्म

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मेरठ /पारस गोयल:उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में रिश्तों को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है. लोहियानगर थाना क्षेत्र के हुमायूं नगर इलाके में एक किशोर ने अपनी बड़ी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी स्वयं पुलिस चौकी पहुंचा और हत्या करने की जानकारी देते हुए आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
पारिवारिक तनाव और प्रेम संबंध को लेकर बढ़ा विवाद
पुलिस जांच में प्रारंभिक तौर पर पारिवारिक विवाद और कथित प्रेम प्रसंग को घटना की प्रमुख वजह माना जा रहा है. जानकारी के अनुसार, 17 वर्षीय युवती की शादी लगभग दो वर्ष पहले हुई थी, लेकिन वह पिछले छह महीने से मायके में रह रही थी और ससुराल वापस नहीं जा रही थी.
परिजनों का आरोप है कि युवती का पड़ोस में रहने वाले एक युवक से संपर्क था. कुछ दिन पहले वह घर से चली गई थी, जिसके बाद परिवार में तनाव और नाराजगी का माहौल बना हुआ था. मंगलवार सुबह युवती के घर लौटने के बाद परिजनों के साथ उसका विवाद भी हुआ था.
कमरे में बंद होकर की हत्या
पुलिस के अनुसार मंगलवार शाम करीब चार बजे आरोपी किशोर अपनी बहन के कमरे में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया. इसी दौरान उसने कथित तौर पर बहन का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद आरोपी सीधे फतहपुर पुलिस चौकी पहुंचा और पुलिसकर्मियों को पूरी घटना की जानकारी दी.
सूचना मिलते ही पुलिस टीम आरोपी को साथ लेकर उसके घर पहुंची, जहां कमरे के भीतर युवती का शव मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच
सीओ संग्राम सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. जांच एजेंसियां घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं, जिनमें पारिवारिक परिस्थितियां, युवती के निजी संबंध और हाल के घटनाक्रम शामिल हैं.
अधिकारियों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद इलाके में चर्चा और चिंता का माहौल है, जबकि पुलिस ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं.