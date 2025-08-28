Hardoi News: हेलो! मैं तुम्हारी सौतन बोल रही हूं...सुनते ही बीवी के उड़ गए होश, मां की गोद में रोते हुए थमी सांसे
Hardoi News: हेलो! मैं तुम्हारी सौतन बोल रही हूं...सुनते ही बीवी के उड़ गए होश, मां की गोद में रोते हुए थमी सांसे

Hardoi News: हरदोई में एक महिला की कॉल सुनते ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि उसके मोबाइल पर एक अज्ञात महिला का कॉल आया था. उस कॉल को रिसीव करने के बाद मां की गोद में रोते-रोते उसकी मौत हो गई. यह घटना जिले के अतरौली थानाक्षेत्र के जलालपुर का है. पढ़िए आखिर कौन थी ये महिला और उसने क्या बोला?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 10:47 AM IST
Hardoi News
Hardoi News

Hardoi Crime News: हरदोई में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब रीता नाम की महिला की बस में मौत हो गई. इस घटना के पीछे एक अज्ञात महिला का फोन बताया जा रहा है. रीता अपने भाई और मां के साथ पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में रह रही थी. वह मंगलवार को आराम कर रही थी, तभी मोबाइल की घंटी बजी और जब रीता ने कॉल रिसीव किया तो अज्ञात महिला ने कहा कि मैं तुम्हारी सौतन बोल रही हूं. जिसे सुनते ही रीता के होश उड़ गए. उसकी नींद गायब हो गई. 

मां की गोद में तोड़ा दम
आनन-फानन में रीता अपनी मां और भाई के साथ दिल्ली से मायके अतरौली के लिए बस से रवाना हो गई. रास्ते भर मां की गोद में रोते-रोते रीता ने बस में ही अपना दम तोड़ दिया. ढाई साल पहले रीता की शादी सीतापुर के शैलेन्द्र से हुई थी. कुछ समय बाद रीता टीबी की बीमारी से ग्रसित हो गई थी, तो पति रीता को मायके छोड़ गया था. इलाज के दौरान तबियत ठीक होने के बाद पारिवारिक समझौते के बाद रीता पति के साथ ससुराल चली गई थी. 

क्यों हुई रीता की मौत?
बीते 24 मई को रीता के पिता की मौत हो गई. जिसके बाद रीता मायका जलालपुर आई थी, जहां पति से विवाद हो गया था. उसकी मां और भाई रोहित के साथ महिला दिल्ली चली गई थी. मंगलवार को आराम करते समय रीता के फोन पर एक महिला ने खुद को रीता की सौतन बताया, तो परेशान रीता ने आनन-फानन में मां और भाई के साथ अतरौली के लिए बस से निकल गई. मां गुड्डी के मुताबिक रीता रास्ते भर गोद में सिर रखकर रोती रही और ढ़िकुन्नी में अचानक से उसकी सांसे थम गईं.

भाई की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: Amroha News:फिर सुर्खियों में अमरोहा हत्याकांड वाला घर, अब कब्रों वाली जमीन पर कब्जे की कोशिश, बुलडोजर पहुंचा तो हुआ...

hardoi woman diesHardoi Newswife died due to souten callhardoi police

