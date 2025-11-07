Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2991877
Zee UP-UttarakhandUP Crime

Farrukhabad News: पॉश कॉलोनी में तड़तड़ाई गोलियां, टहलने निकले पति-पत्नी पर खुलेआम फायरिंग

Farrukhabad News: यूपी के फर्रुखाबाद में पति-पत्नी टहलने के लिए घर से बाहर निकले थे तभी एक युवक ने कुछ कहासुनी के बाद उन पर खुलेआम फायरिंग की. इस हमले में दोनों बाल-बाल बचे, किसी तरह भागकर जान बचाई. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 07, 2025, 07:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Farrukhabad news
Farrukhabad news

फर्रुखाबाद/अरुण सिंह: गुरुवार देर शाम आवास विकास कॉलोनी की शांति गोलियों की गूंज में तब्दील हो गई.  कादरीगेट थाना क्षेत्र का उच्च दर्जे का इलाका उस वक्त रणभूमि बन गया जब एक युवक ने नशे में धुत होकर खुलेआम कई राउंड फायरिंग की.  इस सनसनीखेज घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

टहलने निकले थे पति-पत्नी
मेरठ के संजय तोमर और उनकी पत्नी अर्चना तोमर अवास विकास के शिवाजी पार्क में रहते हैं. रोज़ की तरह वे टहलने निकले थे, तभी एक कार तेज़ रफ़्तार से उनकी ओर आई. जब संजय ने चालक को सावधान किया, तो बात कुछ ही सेकंड में विवाद में बदल गई.  युवक ने कार से राइफल निकाली और दंपति पर लगातार चार गोलियां चला दीं.  गोलीबारी की आवाज से पूरा इलाका दहशत में आ गया. लोग दरवाज़े बंद कर घरों में छिप गए. दंपति किसी तरह जान बचाकर दौड़ते हुए पुलिस को सूचना देने पहुंचे.

पुलिस ने शुरू की जांच
सूचना के बाद कादरीगेट थानाध्यक्ष कपिल कुमार और चौकी इंचार्ज अनिल कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे. सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को दंपति के पीछे फायर करते साफ देखा जा सकता है.  पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि जब हाई प्रोफाइल कॉलोनी में शराबी युवक बेखौफ गोलियां चला सकता है, तो शहर की सुरक्षा व्यवस्था आखिर किस हाल में है?स्थानीय लोग कह रहे हैं — “अगर यह दृश्य किसी आम मोहल्ले में होता तो शायद पुलिस दौड़ती, लेकिन पॉश इलाका होने के बावजूद सुरक्षा नदारद है!”

Add Zee News as a Preferred Source

ललितपुर में पुरानी रंजिश में हिंसक झड़प, दो पक्षों में जमकर मारपीट, सात लोग घायल
 

TAGS

Farrukhabad newsFarrukhabad PoliceFiring in Farrukhabadfarrukhabad latest Newsfarrukhabad crime

Trending news

jaunpur news
विश्व कप विजेता टीम की राधा यादव का फुटपाथ से वर्ल्डकप तक का सफर, पिता बेचते थे दूध
hathras news
हाथरस में रोडवेज बस, टैंकर में आमने-सामने की टक्कर, बच्चे समेत तीन लोगों की मौत, कई
UP News
मिट्टी से सोना गढ़ रहे कारीगर, यूपी के माटीकला मेलों में 27% ज्यादा बिक्री
UP News
दुनिया में चमका यूपी का नाम.. 20 देशों के मेहमानों ने देखा ‘लोकल फॉर ग्लोबल’ का असर
Mathura News
WhatsApp मैसेज से खुलेगा मौत का राज! लापता व्यापारी का मामला बना रहस्य
Sonbhadra News
शादी के नाम पर लूट का खेल! सोनभद्र में लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़
UPSSSC Forest Guard Admit Card 2025 Download
यूपी फॉरेस्ट गार्ड मुख्य परीक्षा एडमिट कार्ड जारी, जानेे पूरी डिटेल
gonda news
राहुल गांधी छोटे शिकारी... पिता बृजभूषण के बाद सांसद करण भूषण का राहुल पर तंज
Sambhal news
संभल में फर्जी सिपाही का खेल खत्म! पुलिस की वर्दी पहन लोगों को डराने वाला निकला ठगSa
Cricketer Suresh Raina
क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन पर चला ED का चाबुक, 11 करोड़ की संपत्ति अटैच