Farrukhabad News: पॉश कॉलोनी में तड़तड़ाई गोलियां, टहलने निकले पति-पत्नी पर खुलेआम फायरिंग

फर्रुखाबाद/अरुण सिंह: गुरुवार देर शाम आवास विकास कॉलोनी की शांति गोलियों की गूंज में तब्दील हो गई. कादरीगेट थाना क्षेत्र का उच्च दर्जे का इलाका उस वक्त रणभूमि बन गया जब एक युवक ने नशे में धुत होकर खुलेआम कई राउंड फायरिंग की. इस सनसनीखेज घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

टहलने निकले थे पति-पत्नी

मेरठ के संजय तोमर और उनकी पत्नी अर्चना तोमर अवास विकास के शिवाजी पार्क में रहते हैं. रोज़ की तरह वे टहलने निकले थे, तभी एक कार तेज़ रफ़्तार से उनकी ओर आई. जब संजय ने चालक को सावधान किया, तो बात कुछ ही सेकंड में विवाद में बदल गई. युवक ने कार से राइफल निकाली और दंपति पर लगातार चार गोलियां चला दीं. गोलीबारी की आवाज से पूरा इलाका दहशत में आ गया. लोग दरवाज़े बंद कर घरों में छिप गए. दंपति किसी तरह जान बचाकर दौड़ते हुए पुलिस को सूचना देने पहुंचे.

पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना के बाद कादरीगेट थानाध्यक्ष कपिल कुमार और चौकी इंचार्ज अनिल कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे. सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को दंपति के पीछे फायर करते साफ देखा जा सकता है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि जब हाई प्रोफाइल कॉलोनी में शराबी युवक बेखौफ गोलियां चला सकता है, तो शहर की सुरक्षा व्यवस्था आखिर किस हाल में है?स्थानीय लोग कह रहे हैं — “अगर यह दृश्य किसी आम मोहल्ले में होता तो शायद पुलिस दौड़ती, लेकिन पॉश इलाका होने के बावजूद सुरक्षा नदारद है!”

